Tsjechië houdt in EK-selectie plek vrij voor speler met enorme schorsing

Dinsdag, 25 mei 2021 om 12:56 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:15

Bondscoach Jaroslav Silhavy heeft de EK-selectie van Tsjechië wereldkundig gemaakt. Meest bekende naam bij de Tsjechen is die van Patrik Schick, de huidige aanvalsleider van Bayer Leverkusen. Tomás Soucek zal met een goed gevoel beginnen aan het EK, want de middenvelder heeft een zeer geslaagd seizoen achter de rug bij West Ham United. Silhavy heeft niet 26, maar 25 spelers opgenomen in zijn selectie. Hij laat een plek vrij voor Ondrej Kúdela, die wacht op een uitspraak van een beroepszaak.

Kúdela werd in april door de UEFA voor tien wedstrijden geschorst vanwege een racistisch incident in de Europa League-wedstrijd tegen Rangers FC. De verdediger van Slavia Praag is in beroep gegaan tegen deze straf. De Tsjechische bond houdt hoop dat Kúdela mee kan naar het EK. “We wachten af hoe de beroepszaak van Kúdela zich deze week ontwikkelt”, zegt Silhavy. “We beseffen dat de hoop klein is, maar we willen de deur niet dichtgooien. In ieder geval hebben we tot 1 juni de tijd voor de ene plaats in de EK-selectie.

De Tsjechische ploeg, verliezend finalist van het EK in 1996, treft Schotland als eerste in Groep D. De ontmoeting staat gepland voor 14 juni op Hampden Park. Verliezend WK-finalist Kroatië is tegenstander nummer twee, op 18 juni in hetzelfde stadion. De wedstrijd waar waarschijnlijk het meeste naar wordt uitgekeken is die tegen Engeland op 22 juni, met Wembley als decor.

De volledige selectie van Tsjechië:

Doel: Ales Mandous (Sigma Olomouc), Jirí Pavlenka (Werder Bremen), Tomás Vaclík (Sevilla)

Verdediging: Jan Boril (Slavia Praag), Jakub Brabec (Viktoria Plzen), Ondrej Celustka (Sparta Praag), Vladimir Coufal (West Ham United), Pavel Kaderabek (TSG Hoffenheim), Tomás Kalas (Bristol City), Ales Mateju (Brescia), David Zima (Slavia Praag)

Middenveld: Antonín Barák (Hellas Verona), Vladimír Darida (Hertha BSC), Adam Hlozek (Sparta Praag), Tomas Holes (Slavia Praag), Jakub Jankto (Sampdoria), Alex Král (Spartak Moskou), Lukás Masopust (Slavia Praag), Jakub Pesek (Slovan Liberec), Tomás Soucek (West Ham United), Petr Sevcik (Slavia Praag)

Aanval: Michael Krmencík (PAOK), Tomás Pekhart (Legia Warschau), Patrik Schick (Bayer Leverkusen), Matej Vydra (Burnley)