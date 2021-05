Grootste Eredivisie-zege ooit kan FC Emmen niet helpen

Zondag, 16 mei 2021 om 16:18 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 16:53

FC Emmen heeft deelname aan de Keuken Kampioen Play-offs niet kunnen afwenden. Het team van Dick Lukkien was zondag weliswaar met 0-4 te sterk voor het al gedegradeerde VVV-Venlo, maar de 2-1 zege van Willem II op Fortuna Sittard betekent dat de Emmenaren als zestiende in de Eredivisie eindigen: 30 om 31 punten. RKC Waalwijk verloor met 3-0 bij Feyenoord en eindigde ook op 30 punten, maar had sowieso een beter doelsaldo: -22 om -28. FC Emmen wacht zodoende komende donderdag een confrontatie met NAC Breda, dat zaterdag met 4-1 van FC Volendam won, en in de eventuele finale is NEC of Roda JC Kerkrade de tegenstander.

Na een moeizame openingsfase kreeg FC Emmen toch enkele kansen om op voorsprong te komen. Deze waren echter niet aan Luka Adzic en Kerim Frei besteed. Adzic stuitte in een één-tegen-één-situatie op doelman Thorsten Kirschbaum en ook Frei liet na om de score te openen toen hij zich makkelijk van Arjan Swinkels had ontdaan. Na 36 minuten was het toch raak. Na een heerlijke aanval over rechts vond Glenn Bijl via een mooi hakje Frei, die de bal op zijn beurt teruglegde op Adzic: 0-1.

De gelijkmaker van Fortuna Sittard bij Willem II werd door alle fans van Emmen in Nederland met gejuich ontvangen en de vreugde werd nog groter toen het team van Lukkien enkele minuten later op 0-2 kwam. Na een overtreding van doelman Delano van Crooij op Michael de Leeuw ging Sergio Peña achter de bal staan en de Peruviaan maakte geen fout vanaf elf meter.

Emmen leek vervolgens op weg naar een afgetekende overwinning tegen het armzalige VVV, dat met weemoed zal terugdenken aan de allerlaatste zege in de Eredivisie: een 4-1 overwinning op Vitesse op 27 januari. De Leeuw nam ruim tien minuten na de 0-2 de derde Drentse treffer voor zijn rekening: 0-3. Enkele minuten later volgde echter een domper: het nieuws van de 2-1 van Willem II tegen Fortuna.

FC Emmen draaide zich hoe dan ook warm richting de play-offs, voor het geval Willem II het duel niet meer uit handen zou geven. Invaller Paul Gladon pikte na goed voorwerk van Nikolai Laursen ook zijn doelpunt mee: 0-4. Dat betekende meteen de grootste overwinning van FC Emmen ooit in de Eredivisie. Dat waren tot zondag 3-0 overwinningen op ADO Den Haag en VVV.