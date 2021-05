Arsenal houdt door bizarre goal tegen Chelsea kleine kans op Europees voetbal

Woensdag, 12 mei 2021 om 23:16 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:46

Arsenal heeft de stadsderby tegen Chelsea voor de tweede keer dit seizoen omgezet in een overwinning. Op Stamford Bridge was de ploeg van trainer Mikel Arteta woensdagavond met 0-1 te sterk, dankzij een opvallend doelpunt van Emile Smith Rowe. Dankzij de overwinning neemt Arsenal de achtste plek in en behoudt de club een klein beetje uitzicht op kwalificatie voor Europees voetbal.

Arsenal had de overwinning te danken aan een bizar moment in de achterhoede van Chelsea. Jorginho speelde de bal terug naar Kepa Arrizabalaga, maar had niet in de gaten dat de keeper ver naast zijn doel stond. Kepa moest daardoor halsoverkop terug naar zijn doellijn en werkte de bal net op tijd weg, waarna Pierre-Emerick Aubameyang alsnog Smith Rowe kon bedienen en de aanvallende middenvelder van dichtbij scoorde. Chelsea reageerde relatief goed op die vroege klap. De thuisploeg groeide in de wedstrijd en dwong Arsenal terug op de eigen helft, zonder echt gevaarlijk te worden. Bernd Leno keerde enkele pogingen van Mason Mount.

Chelsea, dat de vorige acht thuisduels waarin het bij rust tegen een achterstand aankeek allemaal verloor, dacht na een uur op gelijke hoogte te komen. Mount slingerde een hoekschop richting het middenpunt van het strafschopgebied, waar Kai Havertz het hoogst sprong en richting de verre hoek kopte. Christian Pulisic rondde van dichtbij af, maar bleek buitenspel te staan. Daarna nam het doelgevaar af. Pas in de slotfase ontstonden weer dreigende momenten, maar Leno kende niet veel moeite met een inzet van Pulisic, keerde een kopbal van Kurt Zouma en zag een rebound van Olivier Giroud op de lat belanden.

Arsenal wist al sinds oktober 2011 niet meer te winnen op bezoek bij Chelsea. De ploeg van Mikel Arteta neemt dankzij de overwinning de achtste plaats in en behoudt enig uitzicht op plaatsing voor de play-offronde van de Europa Conference League. Daarvoor moet Arsenal zevende worden. Op dit moment wordt die plek bezet door Tottenham Hotspur, dat een punt meer heeft en nog een duel tegoed heeft ten opzichte van Arsenal. Nummer negen Everton heeft evenveel punten als Arsenal en nog twee duels tegoed, dus de kans voor the Gunners is erg klein.