Commentator Wytse van der Goot straft zichzelf na fout bij Chelsea - Real

Donderdag, 6 mei 2021 om 21:05 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:08

Wytse van der Goot baalt van een fout die hij maakte in zijn commentaar tijdens de halve finale van de Champions League tussen Chelsea en Real Madrid (2-0). De verslaggever van SBS 6 vertelde dat de finale van het toernooi wordt gespeeld in Istanbul, volgens hem de hoofdstad van Turkije. Na de wedstrijd kwam Van der Goot erachter dat Ankara de hoofdstad van het land is.

De commentator toont zelfspot op Twitter en geeft zichzelf strafwerk. "Ankara is de hoofdstad van Turkije, Ankara is de hoofdstad van Turkije, Ankara is de hoofdstad van Turkije", schrijft Van der Goot. Tot zijn afgrijzen wordt de verslaggever er in de reacties op gewezen dat hij een spelfout heeft gemaakt in die tweet. Verder grapt Van der Goot over andere steden die vaak verkeerd worden aangezien als hoofdstad: "Canberra, Ottawa, Brasilia en Bern ook alvast sorry."