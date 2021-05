Premier League heeft in slotfase seizoen eindelijk goed nieuws voor fans

Woensdag, 5 mei 2021 om 13:15 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:09

Het is voor voetbalsupporters in Engeland mogelijk om hun favoriete club in de Premier League te bezoeken in de laatste twee speelronden van dit seizoen. Door de versoepeling van de coronamaatregelen door de Britse overheid moet het volgens de competitie-organisator mogelijk zijn om in de slotfase van deze jaargang een beperkt aantal bezoekers toe te laten bij wedstrijden op het hoogste niveau. De Britse regering moet de versoepelingen overigens nog wel definitief goedkeuren op 10 mei.

De afsluitende speelronden in de Premier League worden afgewerkt op 18, 19 en 23 mei. De Premier League wil dat op die data de stadions in Engeland weer opengaan, zo blijkt uit een verklaring die woensdagmiddag wereldkundig is gemaakt. Tijdens de finale van de EFL Cup van eind april tussen Manchester City en Tottenham Hotspur (1-0) op Wembley werd al een experiment uitgevoerd met het toelaten van een bepaald aantal toeschouwers. Dit zal ook het geval zijn als Chelsea en Leicester City elkaar op 15 mei treffen in de finale van de FA Cup.

The #PL has today confirmed that the final two Matchweeks of the 2020/21 season will be limited to home fans, subject to the Government easing lockdown restrictions in the United Kingdom Full statement ?? https://t.co/Yq7U3ECUzP pic.twitter.com/633ArXguI9 — Premier League (@premierleague) May 5, 2021

In overleg met de clubs in de Premier League is overigens besloten dat alleen thuissupporters toegang krijgen tot de stadions in de laatste twee speelronden. De uitvakken blijven nog gewoon leeg. De veiligheid van de voetbalfans staat gezien de coronaperikelen nog steeds voorop, zo benadrukt de Premier League. "De clubs hebben een staat van dienst opgebouwd in het bieden van COVID-veilige omgevingen en ze hebben tevens operationele plannen klaarliggen om supporters veilig te verwelkomen in hun stadions."

Volgens de Premier League moet de terugkeer van supporters in de laatste fase van dit seizoen de opmaat vormen richting de terugkeer naar de oude situatie met volle stadions in de jaargang 2021/22. In november vorig jaar werden bij duels in de Premier League maximaal 2.000 bezoekers toegelaten, na een lange periode van lege stadions. Bij d clubs uit Londen ging echter al snel weer een streep door de versoepelingen vanwege aangescherpte coronamaatregelen.