Bayern München zwaait voormalig recordaankoop na 9 jaar uit

Dinsdag, 4 mei 2021 om 16:55 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:05

Javi Martínez is bezig aan zijn laatste weken als contractspeler van Bayern München. De koploper uit de Bundesliga brengt dinsdag officieel naar buiten dat de 32-jarige verdediger, wiens verbintenis deze zomer afloopt, geen nieuw contract krijgt aangeboden. Martínez diende Bayern in totaal negen seizoenen. Hij werd destijds voor een recordbedrag van veertig miljoen euro overgenomen van Athletic Club.

"Ik ben trots op het feit dat ik negen jaar lang deel heb mogen uitmaken van de Bayern-familie", stelt Martínez in een reactie op de clubsite. "Ik wil de club en met name de fans dan ook hartelijk bedanken. München is in al die jaren echt mijn thuis geweest en ik heb altijd het uiterste van mijzelf voor de club gegeven. Ik ben dankbaar voor alle prijzen die we samen hebben gewonnen en de supporters hebben voor altijd een plekje in mijn hart." Technisch directeur Hasan Salihamidzic komt superlatieven tekort om de rol van Martínez in het succes van Bayern sinds 2012 te benadrukken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De top 10 duurste aankopen van Bayern München

SPELER JAAR AFKOMSTIG VAN BEDRAG 1. Lucas Hernández 2019 Atlético Madrid 80 miljoen euro 2. Leroy Sané 2020 Manchester City 45 miljoen euro 3. Dayot Upamecano 2022 RB Leipzig 42,5 miljoen euro 4. Corentin Tolisso 2017 Olympique Lyon 41,5 miljoen euro 5. Javi Martínez 2012 Athletic Club 40 miljoen euro 6. Arturo Vidal 2015 Juventus 39,25 miljoen euro 7. Mario Götze 2013 Borussia Dortmund 37 miljoen euro 8. Mats Hummels 2016 Borussia Dortmund 35 miljoen euro 9. Benjamin Pavard 2019 VfB Stuttgart 35 miljoen euro 10. Renato Sanches 2016 Benfica 35 miljoen euro

"Niet alleen op het veld maar ook in de kleedkamer was hij bepalend", aldus de dankbare Bayern-directeur. "Zijn prestaties zijn haast niet te evenaren. Zeker in de topwedstrijden was Javi van onschatbare waarde voor ons, met name in de Champions League-finale van 2013 (2-1 winst op Borussia Dortmund, red.). Javi is een veelzijdige speler die altijd het belang van het elftal op de eerste plaats stelt. Hij hoort echt bij de Bayern-familie en dat zal ook nooit meer veranderen", aldus Salihamidzic.

Martínez veroverde in zijn debuutjaar bij Bayern de treble (Duitse landstitel, DFB-Pokal en Champions League) en herhaalde dat kunstje in 2020. Zijn prijzenkast werd in München aangevuld met in totaal maar liefst 22 prijzen. Dit seizoen kon de verdediger annex verdedigende middenvelder niet rekenen op een vaste plaats. Trainer Hansi Flick gunde de Spaanse routinier slechts viermaal een basisplek. In totaal kwam Martinez in deze jaargang tot 28 optredens namens Bayern in alle competities. De verwachting is dat hij deze zomer terugkeert richting Spanje.