Antony spreekt in openhartige video van ‘shock’ na zomerse transfer

Antony heeft na het behalen van zijn eerste landstitel met Ajax een openhartige video gepubliceerd. Op zijn socialmediakanalen kijkt de Braziliaanse buitenspeler terug op zijn eerste jaar in Nederland. Hij vertelt dat hij het moeilijk heeft gehad in zijn eerste maanden in Amsterdam, mede doordat hij zijn familie achter moest laten in Brazilië. Inmiddels voelt hij zich volledig op zijn plek bij Ajax.

“Het afscheid in Brazilië viel me zwaar”, vertelt Antony in de video. “Ik moest iedereen achterlaten vanwege de pandemie. Het begin was een shock. Een nieuwe cultuur, nieuw land, nieuwe taal. Er was nog zo’n grote barrière tussen mij en mijn droom. Maar het is me gelukt. Alle verwachtingen gaven me extra kracht.” Antony vertelt in de video verder dat hij zich welkom voelde bij Ajax en nieuwe vrienden heeft gemaakt. “Ik heb een nieuwe familie ontdekt.”

Antony veroverde vlak na zijn komst al snel een basisplaats in het team van trainer Erik ten Hag. De teller van de aanvaller staat in de Eredivisie op acht doelpunten en acht assists. In de Champions League was hij eenmaal trefzeker. De 21-jarige buitenspeler eindigt zijn eerste seizoen bij Ajax met het winnen van de TOTO KNVB Beker en de Eredivisie. “Ik wil mijn dank uitspreken aan de club, de spelers, mijn vrienden, de fans en familie voor dit onvergetelijke eerste jaar.”

“Ik kijk terug op een geweldig seizoen”, aldus Antony. “Ik heb veel geleerd. Nu kijk ik vooruit en vertel ik jullie dat we samen nog meer mooie momenten gaan beleven. Op naar het volgende seizoen.” Het huidige seizoen is echter nog niet voorbij voor Antony. Komende zondag staat de uitwedstrijd tegen Feyenoord op het programma. Daarna volgen nog wedstrijden tegen VVV-Venlo (thuis) en Vitesse (uit).