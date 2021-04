Waarom niet De Bruyne maar Mahrez de doorslaggevende vrije trap nam

Donderdag, 29 april 2021 om 06:48 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:03

Manchester City zette woensdag een grote stap richting de finale van de Champions League. Op bezoek bij Paris Saint-Germain draaide de ploeg van manager Josep Guardiola in de halve finale een 1-0 achterstand om in een 1-2-zege, waardoor de eerste finaleplek ooit in het Europese miljardenbal binnen handbereik is. Kevin De Bruyne erkende na afloop dat het een duel met twee gezichten was: Manchester City was in de eerste 45 minuten bijna onherkenbaar, terwijl PSG na rust volledig instortte. Volgende week dinsdag is de return in het Etihad Stadium.

“In de eerste helft waren we te gehaast”, vertelde De Bruyne na afloop in het Parc des Princes. “Dat is niet de manier waarop we normaal spelen. In de tweede helft probeerden we geduldiger ruimte te vinden en ik denk dat we dat goed deden.” De Bruyne nam zelf de 1-1 voor zijn rekening toen een indraaiende voorzet richting de verste paal in de hoek achter doelman Keylor Navas belandde. “Die bal was moeilijk voor hem omdat een keeper altijd verwacht dat iemand hem nog aanraakt”, zei de Belg.

Bekijk de 1-2 van Riyad Mahrez

De Bruyne had enkele minuten later de 1-2 kunnen maken, maar hij liet een vrije trap op een goede positie over aan Riyad Mahrez. “Riyad vroeg mij of hij hem mocht nemen. Toen zei ik: Ja, als je in jezelf gelooft, neem ‘m dan maar. Hij scoorde, dus wie ben ik om er iets over te zeggen?”, zei de Belgisch international met een grijns.

De cijfers van De Bruyne in de Champions League zijn indrukwekkend. Hij was in zijn laatste acht duels in de knock out-fase van het toernooi bij liefst negen treffers betrokken: vier assists en vijf doelpunten. De 1-1 betekende alweer doelpunt nummer tien voor De Bruyne als Citizen in de Champions League. Alleen Sergio Agüero (36), Raheem Sterling (21) en Gabriel Jesus (16) scoorden meer.

Het laten starten van Mahrez in de Champions League betaalt zich bijna altijd uit, zo blijkt uit statistieken. De Algerijn verscheen in zijn loopbaan 26 keer aan het startsignaal van een Champions League-wedstrijd en in deze wedstrijden was hij bij liefst 20 treffers betrokken: 12 assists en 8 treffers.