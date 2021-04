Rapper Boef wil ADO Den Haag kopen: ‘Ik bied twee miljoen’

Dinsdag, 27 april 2021 om 20:58 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:59

Sofiane Boussaadia, beter bekend als rapper Boef, heeft dinsdag een informeel bod gedaan op ADO Den Haag. Op zijn Instagram Story reageert de 27-jarige artiest op het nieuws dat ADO voor 4,75 miljoen euro te koop zou staan. “Ik bied 2 miljoen @adodenhaag”, zo klinkt de boodschap aan het adres van de club. Eerder op de dag berichtte De Telegraaf al over de ‘zeer zorgelijke’ financiële situatie bij ADO.

Het nieuws is opvallend, daar Boef eind januari ook al kenbaar maakte de ambitie te hebben om ooit een voetbalclub te kopen. “Een doel op de langere termijn is voor mij een voetbalclub, man. Het lijkt mij echt lauw om gewoon mijn eigen voetbalclub te hebben. Weet ik veel welke club in Nederland. Als het kan AZ of zo. Ik koop gewoon AZ. Ik pomp er een beetje money in en zet spelers aan het werk”, zo klonken de woorden van de rapper destijds. Precies drie maanden later is het nieuws rondom de penibele situatie bij ADO Boef niet ontgaan.

De Instagram Story van Boef.

De spelers en het andere personeel van de club uit de Hofstad hebben te horen gekregen dat de salarissen van mei en juni niet betaald kunnen worden. Daarmee dreigt concreet het faillissement van ADO, dat in dat geval teruggezet wordt naar de Derde Divisie. De rechtbank in Den Haag bepaalde maandag dat de Chinese eigenaren United Vansen (UVS) een bedrag van twee miljoen euro moet overmaken naar ADO. UVS zou door de zogenaamde liquiditeitsgarantie garant moeten staan voor de tekorten van ADO, die momenteel circa twee miljoen euro bedragen.

De rechter achtte het aannemelijk dat er inderdaad sprake was van een overeenkomst en dat UVS nalatig is geweest door al meerdere termijnen te laten verlopen. Dat wil overigens niet zeggen dat ADO dit bedrag daadwerkelijk tegemoet gaat zien. UVS kan nog beroep aantekenen tegen de uitspraak en dat zou de boel met weken vertragen, terwijl er in een eerder stadium werd aangegeven dat het momenteel verboden is om geld vanuit China over te maken naar Europa. Verder berichtte De Telegraaf dat ADO op dit moment zeven miljoen euro - waarvan een voorschot van twee miljoen euro om het lopende seizoen af te maken - moet kosten, in tegenspraak met het bericht, waarin een bedrag van 4,5 miljoen euro wordt genoemd, waar Boef op reageerde.