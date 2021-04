Hakim Ziyech start vanaf de bank in historisch duel met Real Madrid

Dinsdag, 27 april 2021 om 19:56 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:14

Hakim Ziyech krijgt dinsdagavond van manager Thomas Tuchel geen basisplek in de halve finale van de Champions League tegen Real Madrid. In de return van de kwartfinale tegen FC Porto moest de spelmaker ook genoegen nemen met invalbeurt, net als in het Premier League-duel met West Ham United van afgelopen weekend. Trainer Zinédine Zidane stuurt zijn ploeg in een 5-3-2-formatie het veld in en laat Eden Hazard, die voor het eerst in 153 dagen weer zijn rentree kan maken in het kampioenenbal, vanaf de bank beginnen. De wedstrijd staat onder leiding van Danny Makkelie, die om 21.00 uur het startschot geeft in het Estadio Alfredo Di Stéfano.

Op doel bij de thuisploeg staat zoals gebruikelijk Thibaut Courtois, die het opneemt tegen de club waar hij tussen 2014 en 2018 onder de lat stond. Voor hem staat een vijfmansverdediging, bestaande uit Dani Carvajal, Éder Militão, Raphaël Varane, Nacho, Marcelo. Op het middenveld heeft de Franse oefenmeester geen verrassingen in petto en doet beroep op Casemiro, Toni Kroos en Luka Modric. De tweemans voorhoede bestaat uit aanvoerder Karim Benzema en Vinícius Junior, die de voorkeur krijgt boven Rodrygo.

Net als zijn collega treedt ook Tuchel aan met een 5-3-2-systeem. Édouard Mendy verdedigt namens Chelsea het doel in de Spaanse hoofdstad en ziet voor zich de drie gebruikelijke centrale verdedigers: Andreas Christensen, Thiago Silva en Antonio Rüdiger. De rechterflank wordt bestreken door César Azpilicueta, terwijl Ben Chilwell de linkerkant voor zijn rekening neemt. Het middenveld bestaat uit N'Golo Kanté, Jorginho en Mason Mount; Timo Werner en Christian Pulisic vormen het Londense aanvalsduo.

Het is de eerste keer in de Champions League-geschiedenis dat Real Madrid en Chelsea tegenover elkaar staan. De laatste keer dat de teams elkaar in een officieel duel ontmoetten was in 1998, toen de Londenaren met 0-1 te sterk waren in de Europese Supercup. The Blues bereikten achtmaal eerder in de voorlaatste ronde van de Europese topcompetitie, terwijl de Madrilenen voor de veertiende keer in de halve eindstrijd staan.

Opstelling Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Varane, Nacho, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Vinícius Júnior, Benzema.

Opstelling Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Christensen, Thiago Silva, Rüdiger, Chilwell; Kante, Jorginho, Mount; Pulisic, Werner.