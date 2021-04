FC Volendam viert debuut van jongste Zeefuik-telg en eert ‘Miss Telstar’

Zondag, 25 april 2021 om 16:35 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:45

FC Volendam heeft de 'Vissersderby’ tegen Telstar zondagmiddag in winst omgezet. De ploeg van trainer Wim Jonk kwam na een kwartier op voorsprong, speelde in de slotfase met tien man, en wist de marge daarna nog uit te breiden via de zestienjarige debutant Lequincio Zeefuik. De jongeling, het broertje van Genero Zeefuik en Deyovaisio Zeefuik, bepaalde de eindstand op 2-0. Volendam staat zevende; Telstar is terug te vinden op de dertiende plek in de Keuken Kampioen Divisie.

Volendam, zonder de geblesseerde Francesco Antonucci, trok fel van leer in de openingsfase. Doelman Jasper Schendelaar van Telstar pareerde in de tweede minuut een inzet van Ibrahim El Kadiri en stopte een kanonskogel van Derry John Murkin af met de vuist. Het uitvallen van Siebe Vandermeulen in de tiende minuut vormde een domper voor Telstar, dat Redouan Taha binnen de lijnen bracht als vervanger. Kort daarna opende Volendam de score. Telstar leed slordig balverlies in de opbouw, waarna Volendam opstoomde en de bal belandde bij Marijn Kaars. Oog in oog met Schendelaar koos hij voor de korte hoek.

Ook na het doelpunt bleef Volendam de bovenliggende partij. De thuisploeg verscheen geregeld dreigend voor het doel van Schendelaar, maar voor de rust bleef het bij 1-0. Na de pauze zeilde een kopbal van Murkin over het doel, kwam Samuele Mulattieri een teenlengte tekort om de marge te verdubbelen en schoot Calvin Twigt wild naast. Diezelfde Twigt pakte dertien minuten voor tijd zijn tweede gele kaart, waarna Telstar bloed rook. Robin Eindhoven miste de bal in kansrijke positie en doelman Nordin Bakker van Volendam bracht redding op de daaropvolgende inzet van Rashaan Fernandes. Vervolgens stuitte Eindhoven op Bakker, waarna debutant Zeefuik, een kwartier voor tijd ingevallen, de eindstand bepaalde.

Voorafgaand aan de wedstrijd kwam Volendam overigens met een fraai gebaar richting Telstar. De club overhandigde Telstar een shirt met nummer 63, een verwijzing naar het oprichtingsjaar van de provinciegenoot, en met de naam Marja. Het was een steunbetuiging voor Marja Korbee, ook wel bekend als 'Miss Telstar'. De 59-jarige Korbee mist normaal gesproken geen wedstrijd van de club en is al 37 jaar actief als vrijwilliger bij Telstar: zat bij de supportersvereniging en de jubileumcommissie, is clubarchivaris geweest en verzorgde het clubboekje. Eerder deze maand werd ze na een zwaar herseninfarct is opgenomen in het ziekenhuis. Telstar deed op sociale media een oproep aan alle supporters om 'hun Marja' te overladen met bloemen en kaarten

Wie Telstar zegt, zegt Marja, en wie Marja zegt, zegt Telstar.