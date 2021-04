Ajax en Barcelona komen met mooie woorden: ‘We denken aan je’

Zondag, 25 april 2021 om 09:44 • Daniel Cabot Kerkdijk

Ajax en Barcelona hebben zondag stilgestaan bij de geboortedag van voetballegende Johan Cruijff. De beste voetballer ooit van Nederlandse komaf zou vandaag 74 jaar zijn geworden. “25 april. De dag dat het voetbal voor altijd veranderde. We denken aan je, Johan”, schrijft de Amsterdamse club op sociale media.

Ook bij Barcelona is 25 april al decennialang met rood omcirkeld. “Hij zou vandaag 74 jaar zijn geworden. Bedankt voor je nalatenschap, Johan”, publiceert Barcelona. Ruim vijf jaar geleden, op 24 maart 2016, overleed Cruijff aan de gevolgen van longkanker.

April 25. The day that changed football forever.



We think about you, Johan. ??#vooraltijdnr14 pic.twitter.com/80xOteRKvg — AFC Ajax (@AFCAjax) April 25, 2021

Met Ajax won Cruijff drie keer de voormalige Europa Cup I, in 1971, 1972 en 1973. In 1973 stapte de aanvaller over naar Barcelona, waarmee hij een jaar later de Spaanse titel pakte. Hij speelde ook nog voor Los Angeles Aztecs, Washington Diplomats, Levante en Feyenoord. In dienst van die laatste club zette Cruijff in 1984 een punt achter zijn loopbaan, na het winnen van de landstitel en KNVB Beker.

Ook als trainer werkte Cruijff voor Ajax en Barcelona. De Amsterdammers loodste hij in 1987 naar de eindzege in het voormalige Europa Cup II-toernooi en met de Catalanen won hij in 1992 de voormalige Europa Cup I. Na zijn vertrek bij Barcelona in 1996 keerde Cruijff niet terug als trainer, al was hij nog wel enkele keren bondscoach van Catalonië. Hij bleef invloedrijk bij zowel Ajax als Barcelona.

He would have been 74 years old today. Thank you for your legacy, @JohanCruyff pic.twitter.com/eKrbjlYNBD — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 25, 2021

Bij Barcelona werd het nieuwe onderkomen worden van het B-team van de Catalaanse club en van het vrouwenteam vernoemd naar Cruijff, het Estadi Johan Cruyff. Ajax besloot eerder al het eigen stadion naar de legendarische voetballer te vernoemen. Dat werd bekendgemaakt op 25 april van 2017, de dag waarop Cruijff zeventig jaar zou zijn geworden. Om uiteenlopende redenen ging de Amsterdam Arena uiteindelijk vanaf 2018/2019 officieel de Johan Cruijff ArenA heten.