Jan Joost van Gangelen verklaart afgekeurde Ajax-goal: ‘Een bezopen regel’

Donderdag, 22 april 2021 om 21:08 • Chris Meijer • Laatste update: 21:16

Na afloop van het duel tussen Ajax en FC Utrecht (1-1) is er de nodige discussie over het afgekeurde doelpunt van Davy Klaassen in de zestigste minuut. Op de videobeelden lijkt de middenvelder van de Amsterdammers gelijk te staan met Mark van der Maarel, maar het vlagsignaal van de grensrechter bleef staan nadat de VAR de beelden had bekeken. ESPN-verslaggever Jan Joost van Gangelen legt uit waarom het doelpunt werd afgekeurd.

“Voor de duidelijkheid, waarom de goal nu is afgekeurd”, begint Van Gangelen tijdens de nabeschouwing op ESPN. “Ik kreeg op Instagram heel veel berichtjes. Wat is dat nou? Is Stevie Wonder de VAR? Is de VAR met vakantie? In dit geval is het dus een hele kleine marge, eigenlijk is het geen buitenspel. Maar de assistent heeft gevlagd en omdat de marge binnen tien centimeter ligt, wordt de beslissing van de arbitrage op het veld niet overruled. Dat is natuurlijk een bezopen regel. Het is eigenlijk bedacht om te zorgen dat de aanvallende partij voordeel heeft. Dus als de assistent niet gevlagd had, was het een goal geweest. Het is krom, maar dat is wat we hebben afgesproken.”

“Dat is heel gek. In dit geval hebben we ook nog de vijfmeterlijn als hulpmiddel. Het is niet dat we met blauwe en rode lijnen moeten gaan kijken. Dus het is een kromme regel. Volgens mij was het in de Champions League ook, met Kylian Mbappé. Dat die grensrechter heel fanatiek zijn vlag omhoog stak”, zo reageert analist Marciano Vink. “Je moet het laten lopen, dan kun je daarna altijd nog je vlag omhoog steken”, stelt Van Gangelen. “Dat is beter, dan heb je dit gezeik niet.”

“Het was geen buitenspel, maar dat is niet het meest belangrijk”, zegt Ajax-aanvoerder Dusan Tadic voor de camera van ESPN. “Het was wel belangrijk, maar daar kunnen wij ons niet op richten. We moeten kijken naar ons spel. Dat was in de eerste helft niet goed. Hoe dat komt? Dat weet ik niet. Een wedstrijd na een bekerfinale is altijd moeilijk. Utrecht is een goede ploeg en je weet dat ze volle bak gaan. Wij waren daar niet klaar voor. We zijn niet honderd procent. Misschien denken wij er te makkelijk over. Elke tegenstander is een goede tegenstander.”

Ajax-trainer Erik ten Hag had voor het interview met Hans Kraay junior vernomen dat er geen sprake was van buitenspel. “Als dat zo is, zou het heel vreemd zijn”, stelt de trainer, waarna hij beelden van het moment te zien kreeg. “Ik zie het al. Een voetje van Mark (van der Maarel, red.). Een grote fout van de VAR. Ik weet niet wie het was (Clay Ruperti, red.), maar ik kan niet anders vaststellen. Deze beelden hebben zij neem ik aan ook gezien. Dan moet er een andere beslissing komen.”