Van de Beek laat zich zien met assist bij moeizame zege United

Zondag, 18 april 2021 om 19:00 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:04

Manchester United heeft het bereiken van de halve finale van de Europa League een goed vervolg gegeven in de Premier League. De ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer was in eigen huis met 3-1 te sterk voor Burnley door treffers van Mason Greenwood en Edinson Cavani. Donny van de Beek bewees als invaller zijn waarde door de assist te leveren bij de derde treffer van United. De middenvelder werd door Solskjaer tien minuten voor tijd binnen de lijnen gebracht voor Marcus Rashford. Het gat met koploper Manchester City is is door de zege weer acht punten.

United leek op voorhand een lastige wedstrijd tegemoet te gaan, daar de ploeg in de laatste vier ontmoetingen met Burnley in eigen huis niet tot een overwinning wist te komen. Ook ditmaal leek het al snel mis te gaan, toen Chris Wood al na twee minuten het net vond. De spits stond bij zijn treffer echter in buitenspelpositie, waarop scheidsrechter Jonathan Moss de treffer annuleerde. Aan de andere kant was Paul Pogba dichtbij de openingstreffer. De middenvelder produceerde een knappe kopbal richting de linkerbovenhoek, maar zag zijn inzet ternauwernood gekeerd worden door Bailey Peacock-Farrell.

United had in de eerste helft het betere van het spel, maar wist de mogelijkheden die het kreeg niet om te zetten in de openingstreffer. Bruno Fernandes schoot rakelings naast en Rashford vond Peacock-Farrell op zijn weg. Tien minuten voor rust schreeuwe Rashford om een strafschop na te zijn neergehaald door James Tarkowski, maar daar ging Moss niet in mee. De tweede helft was een stuk aantrekkelijker om naar te kijken en leverde meteen het nodige spektakel op, toen Greenwood al snel voor de openingstreffer zorgde. De buitenspeler profiteerde optimaal van een handig overstapje van Fernandes en schoot beheerst raak: 1-0.

Heel lang kon United niet genieten van de voorsprong, toen Tarkowski amper twee minuten later al voor de gelijkmaker zorgde. Ashley Westwood legde een corner op het hoofd van de centrumverdediger, die Dean Henderson tussen drie verdediger van United kansloos liet. Solskjaer bracht vervolgens Van de Beek binnen de lijnen en zag hoe zijn ploeg een minuut later op voorsprong kwam. Greenwood trok vanaf de rechterkant naar binnen en vond met enig fortuin de korte hoek: 2-1. Toen Burnley vervolgens op jacht ging naar de gelijkmaker, gooide Cavani het duel in het slot. De spits kon op aangeven van Van de Beek voor een leeg doel binnenschuiven: 3-1.