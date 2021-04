Galatasaray kijkt weer omhoog na zeldzame Turkse hattrick

Zaterdag, 17 april 2021 om 20:40 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 21:33

Galatasaray heeft een einde gemaakt aan een matige reeks in de Süper Lig. Na slechts één schamel punt in de laatste drie competitieduels was het team van trainer Fatih Terim zaterdag met 1-3 te sterk voor Göztepe SK, de huidige nummer tien van Turkije. Alle doelpunten van Cim Bom kwamen voor rekening van Kerem Aktürkoglu, die de eerste Turkse speler met een hattrick voor Galatasaray in de Süper Lig werd sinds Yasin Öztekin in december 2016 tegen Gaziantepspor.

Fousseni Diabaté maakte na negen minuten spelen misschien wel het mooiste doelpunt uit zijn loopbaan. Na een voorzet van Dzenan Burekovic vanaf links kreeg hij veel vrijheid ter hoogte van de penaltystip en joeg hij de bal met een schitterende omhaal in de rechterkruising. Doelman Fernando Muslera bleef aan de grond genageld: 1-0. Galatasaray zorgde echter nog voor rust voor de ommekeer.

Diabate'nin muazzam vole golü.. Yüklen artik amk. -------------------------------- Bu sayfa telif sebebi ile kapanacaktir. Lütfen ana hesabi takip edelim > @GOLAZOOOSports #GÖZvGS pic.twitter.com/eHUzI3MSeD — 6Pas (@ediniz_takip) April 17, 2021

Galatasaray, waar Ryan Babel en Ryan Donk door een schorsing ontbraken, speelde de bal zorgvuldig rond en na een slimme steekpass van Halil Dervisoglu schoot Aktürkoglu de bal diagonaal en via de linkerpaal in het doel achter Irfan Egribayat: 1-1. Enkele minuten voor rust volgde zijn tweede toen hij de bal aan de rechterkant van het strafschopgebied opnieuw met succes in de linkerhoek mikte: 1-2. Met een rake strafschop in de tweede helft completeerde Aktürkoglu zijn hattrick. Dervisoglu ging na een tik tegen zijn voet maar al te graag naar de grond, waarna scheidsrechter Firat Aydinus naar de stip wees: 1-3.

Door de zege komt Galatasaray op zes punten van koploper en stadsgenoot Besiktas: 65 om 71. Aartsrivaal Fenerbahçe staat op 66 punten. De eerste twee plekken zijn goed voor een plek in de voorrondes van de Champions League. Voor de nummers drie en vier zit er niet meer dan de Conference League in. De top drie van Turkije moet nog zeven duels afwerken.