Sinkgraven keert terug en hoopt na zege met Leverkusen op CL-ticket

Zaterdag, 17 april 2021 om 20:38 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:17

Bayer Leverkusen heeft zaterdagavond een eenvoudige overwinning geboekt in de Bundesliga. In eigen huis nam de ploeg van Hannes Wolf het op tegen 1. FC Köln, dat met 3-0 verslagen werd. Daley Sinkgraven maakte voor het eerst in zeven weken weer speelminuten. Dankzij de klinkende overwinning bezetten die Werkself voorlopig met 47 punten de vijfde plek op de ranglijst, al komt Borussia Dortmund (46 punten) zondag nog in actie tegen Werder Bremen. Nummer vier Eintracht Frankfurt (53) en nummer drie VfL Wolfsburg (54) verloren hun respectievelijke wedstrijden, waardoor de spanning in de strijd om de Champions League-tickets stijgt.

De thuisploeg schoot voortvarend uit de startblokken in de BayArena, waar de openingstreffer al na vijf speelminuten gevonden werd. Aan de rechterkant van het veld werd Moussa Diaby aangespeeld, waarna de aanvaller Jannes Horn met een fraaie kapbeweging op het verkeerde been zette. De voorzet die volgde was perfect afgemeten voor Leon Bailey, die bij de tweede paal binnenknikte: 1-0. Vervolgens brak er een impasse aan, die pas tien minuten voor het rustsignaal doorbroken leek te worden.

Arbiter Sören Storks kende een strafschop toe aan Köln na een overtreding van Charles Aránguiz op Marius Wolf. Op het advies van de videoscheidsrechter rectificeerde Storks echter zijn beslissing, daar de overtreding niet binnen maar buiten het zestienmetergebied gemaakt werd. De vrije trap die volgde leverde geen gevaar op voor de ploeg van Wolf. Op slag van rust dacht Bailey zijn tweede treffer van de middag aan te tekenen, maar Storks keurde het doelpunt af wegens buitenspel. Ruim vijf minuten na de pauze werd de 2-0 alsnog gevonden.

Na een afgeslagen Köln-aanval belandde het leer voor de voeten van Bailey, die de zestien binnensnelde en Diaby de kans gunde om van dichtbij binnen te tikken: 2-0. Enkele minuten na de verdubbeling van de marge verliet Wendell ten faveure van Sinkgraven het veld. Mede door een spierblessure was het de eerste keer sinds 25 februari dat de linksback in actie kwam. Ook Jeremie Frimpong kwam even daarvoor binnen de lijnen voor Exequiel Palacios; Timothy Fosu-Mensah zat wegens een blessure niet bij de wedstrijdselectie van Wolf. Het slotakkoord werd uiteindelijk gespeeld door Bailey, die op aangeven van Kerem Demirbay de 3-0 eindstand op het scorebord zette.