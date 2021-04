Twee kandidaten voor opvolging Mourinho bij Spurs

AC Milan heeft interesse in Dusan Vlahovic en de Servische Fiorentina-spits ziet een overstap ook zitten. Ook AS Roma, Borussia Dortmund, Tottenham Hotspur en West Ham United hebben een oogje op de aanvaller die veertig miljoen euro moet kosten. (Corriere dello Sport)