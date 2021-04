Persconferentie verraadt dat Maarten Stekelenburg meereist naar Rome

Woensdag, 14 april 2021 om 10:06 • Laatste update: 10:12

Maarten Stekelenburg reist met Ajax mee naar Italië. De Amsterdammers kondigen via de officiële kanalen aan dat de 38-jarige doelman woensdagavond vanaf 18.45 uur naast trainer Erik ten Hag zal aanschuiven bij de persconferentie in aanloop naar de return van de kwartfinale van de Europa League tegen AS Roma, die een dag later in het Stadio Olimpico op het programma staat.

De NOS meldt dat Stekelenburg ook fit genoeg is om in de basiself te starten tegen zijn oude club. De ervaren sluitpost moest de laatste wedstrijden tegen sc Heerenveen (1-2 zege), AS Roma (1-2 nederlaag) en RKC Waalwijk (0-1 zege) aan zich voorbij laten gaan wegens een knieblessure. Kjell Scherpen nam zijn plaats onder de lat over. Ten Hag sprak zondag in aanloop naar de wedstrijd tegen RKC de hoop uit dat Stekelenburg tijdig fit zou zijn voor de return in Rome.

“Ik heb Maarten Stekelenburg (knieklachten), Brian Brobbey (ijsbeentje) en Perr Schuurs (knieklachten) alle drie uit voorzorg niet meegenomen. Ze gaan alle drie maandag en dinsdag trainen en ik ga er vanuit dat ik donderdag over ze kan beschikken. Het is even afwachten hoe ze de trainingen doorkomen”, zo tekende De Telegraaf op uit de mond van Ten Hag. De oefenmeester stelde eveneens dat Stekelenburg ‘op de goede weg was’. Ajax moet donderdagavond vanaf 21.00 uur een 1-2 nederlaag in de heenwedstrijd zien weg te poetsen om de halve finale van de Europa League te halen.