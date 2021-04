‘Voor Feyenoord zou het natuurlijk beter zijn als Ajax de beker wint’

Zondag, 11 april 2021 om 17:40 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:47

Bryan Linssen heeft een verleden bij Vitesse en draagt de Arnhemse club nog steeds een warm hart toe. Dat betekent echter niet automatisch dat de vleugelaanvaller van Feyenoord volgende zondag tijdens de finale van de TOTO KNVB Beker zal juichen voor Vitesse. Een bekertriomf van Ajax is namelijk een stuk gunstiger voor nummer vijf Feyenoord, dat zondagmiddag een belangrijke 1-2 overwinning boekte op FC Utrecht.

Met nog vijf competitieduels voor de boeg bedraagt de achterstand van Feyenoord op nummer vier Vitesse slechts twee punten. Mocht Ajax, dat zo goed als zeker de Champions League ingaat, zondag in De Kuip de beker veroveren, dan gaat het ticket voor de Europa League naar de nummer drie. Daarnaast hoeft de nummer vier in dat geval niet deel te nemen aan de play-offs voor Europees voetbal. "Ik heb veel vrienden bij Vitesse en ik gun de club alles, maar voor ons zou het natuurlijk beter zijn als Ajax wint", geeft Linssen ruiterlijk toe op de aansluitende persconferentie na afloop van de wedstrijd in De Galgenwaard.

Daadwerkelijk juichen voor Ajax gaat Linssen overigens ook wel wat ver. "Nee, ik ga gewoon kijken met een glaasje cola en zie wel wie er wint. Als Vitesse wint hebben ze het uiteindelijk ook verdiend, want ze hebben een fantastisch seizoen. Zo eerlijk moet je ook zijn. We hadden het niet zover moeten laten komen dat we hier afhankelijk van zijn", verwijst de buitenspeler naar het wisselvallige seizoen van Feyenoord. Mede door de belangrijke zege op Utrecht van zondag heeft de Rotterdamse club echter nog volop uitzicht op het spelen van Europees voetbal volgend seizoen.

Voor de spelers van Feyenoord is er even rust na de uitwedstrijd in Utrecht. Vanwege de bekerfinale treedt het elftal van trainer Dick Advocaat pas weer aan op zondag 25 april, uitgerekend tegen Vitesse, de oude werkgever van Linssen. De rustperiode komt eigenlijk wel gelegen, zo oordeelt de flankspeler. "Nee, want het is ook niet zo dat we fantastisch speelden vandaag en zeggen: 'Kom maar op met Barcelona'. Nee, dat is niet zo", aldus de realistische Linssen, die samen met Steven Berghuis de voorhoede vormde van Feyenoord in Utrecht.