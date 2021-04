De Graafschap wint eerste kraker van april en legt druk bij concurrenten

Zondag, 11 april 2021 om 14:09 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:15

De Graafschap heeft zondagmiddag zijn eerste van vele zware tests in de maand april met succes doorstaan. De ploeg van trainer Mike Snoei had op eigen veld de betere kansen tegen Go Ahead Eagles en beloonde zichzelf na een uur spelen, toen Jesse Schuurman voor zijn eerste treffer ooit in de Keuken Kampioen Divisie aantekende: 1-0. De Graafschap legt daarmee in de jacht op de tweede plek de druk volledig bij concurrenten Almere City en NAC Breda, die nu beide volgen op vier punten. Bij Go Ahead Eagles verliet aanvoerder Jeroen Veldmate in blessuretijd het veld per brancard na een ogenschijnlijk zware knieblessure.

Beide ploegen konden zondagochtend voorafgaand aan het duel rekenen op de steun van hun supporters. Zo zwaaiden de fans van Go Ahead de spelersbus uit met vuurwerk en toonden supporters van De Graafschap een groot spandoek. De thuisploeg begon opmerkelijk genoeg zonder de veelbesproken Ralf Seuntjens, die door Snoei voor de tweede wedstrijd op rij op de bank werd gehouden. Het duel op de Vijverberg kende een weinig boeiende eerste helft, waarin De Graafschap wel op voorsprong dacht te komen. Ted van de Pavert werkte halverwege het eerste bedrijf de bal achter Jay Gorter, maar zag hoe Toine van Huizen in aanloop naar de treffer een overtreding beging.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Go Ahead, dat dit seizoen bekendstaat om zijn sterke defensieve organisatie, beperkte zich voor rust tot verdedigen, zonder dat de ploeg van Kees van Wonderen daarbij echt in de problemen kwam. De enige keer dat De Graafschap gevaarlijk werd was via Joey Konings, die na een klein half uur spelen rakelings langs de linkerpaal schoot. Ook in de tweede helft zorgde De Graafschap voor de meeste dreiging, daar Jasper van Heertum al vroeg het doel van Gorter onder vuur nam. De verdediger stoomde op aan de rechterkant en probeerde het met een hard schot in de korte hoek, maar zag zijn inzet een meter naast gaan.

Na een uur spelen lukte het Schuurman wel om het net te vinden. De middenvelder werd bediend door Johnatan Opoku, controleerde de bal en vond vervolgens de linkerbovenhoek: 1-0. Even daarvoor kreeg Giannis Botos een opgelegde kans om Go Ahead op voorsprong te zetten, maar hij stuitte van dichtbij op doelman Rody de Boer na knap voorbereidend werk van Jacob Mulenga. Go Ahead ging nadrukkelijk op jacht naar de gelijkmaker en kwam nog heel dichtbij, toen Wout Droste moest afronden in kansrijke positie. De rechtsback gaf echter voor en hielp daarmee een grote kans om zeep. Tot overmaat van ramp verloor Go Ahead in de blessuretijd ook nog zijn aanvoerder. Veldmate kwam na een luchtduel verkeerd terecht en leek zich ernstig te blesseren aan de knie.