UEFA wil fans bij duels en legt vier EK-speelsteden deadline op

Vrijdag, 9 april 2021 om 17:44 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 18:04

Tijdens het EK zal in zeker acht van de twaalf gaststeden met supporters in de tribunes worden gespeeld, zo bevestigde de Europese voetbalbond vrijdag. De UEFA heeft de resterende vier speelsteden een deadline opgelegd om met duidelijkheid te komen of er fans welkom zijn in de stadions. Het gaat om München, Rome, Bilbao en Dublin.

In Boedapest zullen de stadions vermoedelijk zelfs volzitten, mits de fans kunnen voldoen aan de strenge toegangseisen. Sint-Petersburg heeft een capaciteit van liefst vijftig procent bevestigd, met de mogelijkheid om de capaciteit nog te verhogen. Baku gaat eveneens half volle stadions toestaan, mits de toeschouwers een negatieve coronatest kunnen overleggen.

Amsterdam, Boekarest, Londen, Kopenhagen en Glasgow schatten in minimaal 25% en maximaal 33% van de capaciteit te kunnen halen tijdens het EK in juli. Daarbij bepaalt de ontwikkeling van het coronavirus of dat aantal nog kan stijgen of dalen. De Johan Cruijff Arena zal voor 25 à 33 procent gevuld zijn tijdens het EK. Het Nederlands elftal, dat op 13 juni voor het eerst in actie komt en dan speelt tegen Oekraïne, speelt al zijn groepsduels in Amsterdam en zal dus gesteund worden door minimaal 13.000 fans.

De UEFA laat vrijdag in een verklaring weten dat het nog niet zeker is dat er in München, Rome, Bilbao en Dublin EK-duels zullen worden afgewerkt. Deze steden weigerden toe te zeggen dat er honderd procent zeker fans aanwezig mogen zijn bij de EK-duels. “Deze vier steden hebben tot 19 april om met duidelijkheid te komen en op basis van de informatie waarmee zij komen zal besloten worden of er wedstrijden georganiseerd gaan worden in die stadions.”

“Op dit moment hebben acht van de twaalf speelsteden bevestigd dat een deel van het stadion opengesteld zal worden voor publiek, omdat de verwachting is dat de coronasituatie in juni verbeterd zal zijn”, vervolgt de UEFA. “Dat heeft te maken met de vaccinatieprogramma's in deze landen, de plannen voor het heropenen van de economie en de vertraging van het virus door warmer weer.”

Het Nederlands elftal treedt in de groepsfase aan tegen Oekraïne (13 juni), Oostenrijk (17 juni) en Noord-Macedonië (21 juni). Daarnaast zal ook een wedstrijd in de achtste finale (26 juni) van het EK in Amsterdam worden afgewerkt. Alle bezoekers die van plan zijn om de duels van Oranje te bezoeken dienen te voldoen aan de strikte veiligheidsprotocollen rondom het coronavirus. De supporters krijgen pas toegang op vertoon van een bewijs van een negatieve coronatest. Op 27 maart werd in de Johan Cruijff ArenA al een experiment uitgevoerd met 5.000 toeschouwers bij het WK-kwalificatieduel tussen Oranje en Letland (2-0).