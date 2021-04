Flick kiest vervanger Lewandowski; Kean verdwijnt naar de bank bij PSG

Woensdag, 7 april 2021 om 20:03 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:36

De opstellingen van Bayern München en Paris Saint-Germain voor de onderlinge Champions League-wedstrijd van woensdagavond zijn bekend. Hansi Flick vervangt de geblesseerde Robert Lewandowski door Eric Maxim Choupo-Moting. De eerste ontmoeting in de kwartfinale begint om 21.00 uur in de Allianz Arena.

Het grootste vraagstuk bij Bayern was de invulling van de spitspositie. Clubtopscorer Lewandowski liep vorige week een knieblessure op bij het nationale elftal van Polen en is naar verwachting nog drie weken uitgeschakeld. Serge Gnabry leek zijn vervanger te worden, maar testte dinsdag positief op het coronavirus. Hij mist daardoor naar verwachting zowel de thuis- als de uitwedstrijd tegen PSG.

Flick had ervoor kunnen kiezen om nummer tien Thomas Müller door te schuiven naar de spitspositie, maar opteert voor een basisplek voor Choupo-Moting. Zaterdag stond Choupo-Moting al op die plek in de gewonnen competitiewedstrijd tegen RB Leipzig (0-1) en nu treedt hij aan tegen zijn oude club. Jérôme Boateng en Alphonso Davies waren geschorst voor dat duel en zijn nu weer inzetbaar, maar zitten toch op de bank. Bayern moet verder Marc Roca missen, die zondag op de training een blessure opliep.

Ook Paris Saint-Germain heeft last van het coronavirus. Aan de zijde van de bezoekers zijn Marco Verratti en Alessandro Florenzi afwezig vanwege een positieve pcr-test. Leandro Paredes is geschorst, maar Danilo Pereira is na een kuitblessure fit genoeg voor een basisplek. In tegenstelling tot het duel met Lille (0-1 nederlaag) van zaterdag staat Colin Dagba op de rechtsbackpositie in plaats van Thilo Kehrer. Julian Draxler heeft een basisplek na drie opeenvolgende duels als wisselspeler en mede daardoor zit Moise Kean op de bank. PSG kan nog niet beschikken over Mauro Icardi, die de afgelopen twee duels miste door blessureleed. Mitchel Bakker zit op de bank; Xavi Simons behoort niet tot de selectie.

Opstelling Bayern München: Neuer; Pavard, Süle, Alaba, Hernández; Goretzka, Kimmich; Müller, Sané, Coman; Choupo-Moting

Opstelling Paris Saint-Germain: Navas, Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Diallo, Gueye, Danilo, Di María, Neymar, Draxler, Mbappé