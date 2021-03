Spaanse televisiezender wekt verbazing; Frankrijk evenaart reeks uit 1990

Woensdag, 31 maart 2021 om 22:40 • Laatste update: 22:49

Spanje, Frankrijk en Italië hebben geen fout gemaakt in hun derde wedstrijd in de WK-kwalificatiecyclus. La Roja was in Estadio de La Cartuja met 3-1 te sterk voor Kosovo, Frankrijk won in Sarajevo met 0-1 van Bosnië en Herzegovina en Italië was met dezelfde cijfers te sterk voor Litouwen. De drie landen gaan momenteel aan de leiding in hun WK-kwalificatiegroep: Italië met negen punten en Frankrijk en Spanje met zeven punten. Overigens was er tijdens Spanje - Kosovo op social media verbazing over de schrijfwijze van de afkorting van Kosovo op de Spaanse televisie, dat vanwege diplomatieke redenen met kleine letters werd geschreven.

Spanje - Kosovo 3-1

Na twee moeizame wedstrijden tegen Griekenland (1-1) en Georgië (1-2 zege) had Spanje het een stuk eenvoudiger met Kosovo. In de eerste helft hadden de Spanjaarden duidelijk het overwicht en dat kon voor rust al worden uitgedrukt in de score. Met 34 minuten op de klok tekende Dani Olmo voor de openingstreffer, nadat hij in het strafschopgebied de ruimte kreeg om uit te halen en de bal in de rechterkruising plaatste. Twee minuten later was het andermaal raak voor de thuisploeg. Een fraaie pass van Pedri bereikte Ferran Torres, die richting de zestien dribbelde en met een hard diagonaal schot de 2-0 op het scorebord zette.

Doelman Unai Simón is een tikkeltje overmoedig en geeft de bal ver op eigen helft aan Halimi ?? Die doet vervolgens dit ??#ZiggoSport #WCQ pic.twitter.com/DbjMBs10LP — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 31, 2021

Met nog twintig minuten te gaan kwam plotseling de spanning terug, met dank aan doelman Unai Simón. De sluitpost van Athletic Club verspeelde de bal halverwege zijn eigen helft aan Besar Halimi. De middenvelder van SV Sandhausen bedacht zich niet en haalde direct uit, waarna de bal over de Spaanse defensie heen in het doel plofte. Heel lang bleven de aspiraties van Kosovo niet in leven, want vijf minuten later tilde invaller Gerard Moreno de marge weer naar twee. De spits van Villarreal kopte vanuit een hoekschop van Koke de 3-1 binnen en bepaalde daarmee de eindstand.

Controverse

Een besluit van de Spaanse televisiezender om de afkorting voor Kosovo met kleine- in plaats van hoofdletters te schrijven, heeft tijdens de wedstrijd voor controverse gezorgd. Het feit dat kos op televisie te zien was, is het gevolg van het feit dat Spanje Kosovo niet als land erkent. In aanloop naar de wedstrijd was er al onrust, omdat de Spaanse voetbalbond twitterde tegen het ‘territorium Kosovo’ te spelen in de WK-kwalificatiewedstrijden. Er bestonden tevens geluiden dat de Kosovaarse vlag en het volkslied geweerd zouden worden. Kosovo dreigde niet te spelen, tot er beloofd werd dat de vlag en het volkslied niet geweerd zouden worden.

The Spanish Government’s non-recognition of Kosovo extends to the national broadcaster putting ‘kos’ in lower case, rather than upper case. Seriously. pic.twitter.com/5cmOCIUuT7 — The Spanish Football Podcast (@tsf_podcast) March 31, 2021

Kosovo scheidde zich in 2008 af van Servië. Slechts 98 van de 193 VN-lidstaten hebben Kosovo erkend als zelfstandig land. Spanje hoort hier niet bij, omdat de Spanjaarden geen precedent willen scheppen voor opstandige regio’s zoals bijvoorbeeld Baskenland en Catalonië. Omdat Spanje het land niet erkent, werd Kosovo rond de wedstrijd ook niet aangeduid als Kosovo. Er werd bijvoorbeeld gesproken over de voetbalfederatie van Kosovo. Overigens wachten voor Kosovo in de huidige WK-kwalificatiecyclus nog twee ontmoetingen met landen die hen niet erkennen: Griekenland en Georgië.

Bosnië en Herzegovina - Frankrijk 0-1

Frankrijk had de bal al vroeg in het net liggen in Grbavica Stadion in Sarajevo, na een uitstekende pass van Paul Pogba en het afronden van Kylian Mbappé. Scheidsrechter Daniele Orsato uit Italië zette echter een streep door deze treffer, omdat de aanvaller van Paris Saint-Germain buitenspel zou hebben gestaan. Na de eerste helft mocht Frankrijk echter eveneens van geluk spreken dat Bosnië niet met een voorsprong de rust inging. Hugo Lloris had een fenomenale redding in huis na een kopbal van Anel Ahmedhodzic.

Het duurde even, maar dan heb je ook wat ??

Antoine Griezmann breekt de ban voor Les Bleus ??#ZiggoSport #WCQ #BIHFRA pic.twitter.com/uLsuTvymbe — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 31, 2021

Na een uur spelen kwam Frankrijk op voorsprong. Na een afgeslagen hoekschop bracht Thomas Lemar de bal richting Adrien Rabiot, die op zijn beurt Antoine Griezmann vond. De aanvaller van Barcelona knikte de openingstreffer achter doelman Ibrahim Šehic. Lucas Hernández en Griezmann kregen vervolgens nog mogelijkheden om de score uit te bouwen, maar konden niet voorkomen dat het tot de laatste minuut spannend bleef. Daardoor had Miralem Pjanic vanuit een vrije trap nog de gelijkmaker op zijn schoen, alleen plaatste hij de bal in de muur. Frankrijk boekte daardoor zijn achtste uitoverwinning op rij, waarmee een reeks tussen januari 1990 en oktober 1991 wordt overtroffen.

Litouwen – Italië 0-2

Italië is bezig aan een uitstekende kwalificatiereeks, wist de voorgaande twee duels te winnen en incasseerde zelfs al vijf achtereenvolgende wedstrijden geen tegentreffer. Ook tegen Litouwen was er geen vuiltje aan de lucht voor de ploeg van Roberto Mancini. De bezoekers deelden via Lorenzo Pellegrini en Emerson Palmieri de eerste speldenprikjes uit, maar moesten wachten tot het begin van de tweede helft tot de eerste treffer. Na drie minuten spelen kreeg Stefano Sensi op de rand van het strafschopgebied de gelegenheid om met rechts aan te nemen en met links uit te halen: 0-1. Italië kreeg via Ciro Immobile mogelijkheden om de score in de tweede helft verder uit te breiden, maar moest lang wachten op de beslissing, daar Immobile pas in de blessuretijd vanaf de stip de 0-2 op het bord zette. Even daarvoor kreeg Tautvydas Eliosius namens Litouwen een opgelegde mogelijkheid om voor de gelijkmaker aan te tekenen, maar de middenvelder kon zijn inzet onvoldoende kracht meegeven, waardoor Gianluigi Donnarumma kon redden.