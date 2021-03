AS Roma moet gewaardeerde kracht missen tegen Ajax

Maandag, 29 maart 2021 om 23:41 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:55

AS Roma krijgt een tegenvaller te verwerken in aanloop naar het Europa League-treffen met Ajax. De Romeinen moeten met zekerheid Marash Kumbulla missen in de dubbele confrontatie met de Amsterdammers. De 21-jarige verdediger heeft bij het Albanese nationale elftal een knieblessure opgelopen en moet zeker vier weken toekijken.

Kumbulla heeft zijn rechterknie verstuikt en een scheurtje in zijn meniscus opgelopen tijdens de interlandperiode met Albanië. De mandekker speelde tegen Andorra (0-1 winst) de volledige wedstrijd mee, dus vermoedelijk heeft Kumbulla de blessure opgelopen op de training. AS Roma meldt dat de Albaniër, die overigens ook beschikt over een Italiaans paspoort, niet geopereerd hoeft te worden aan zijn knie.

Afgelopen zomer werd Kumbulla door AS Roma overgenomen van Hellas Verona. De centrumverdediger wordt dit seizoen gehuurd van de competitiegenoot en in de zomer via een verplichte optie tot koop definitief eigendom van Roma. Kumbulla is een gewaardeerde kracht, maar niet altijd verzekerd van een basisplaats. Hij kampte eerder dit seizoen met een spierblessure en een coronabesmetting, maar kwam desondanks tot 23 officiële optredens. In de dubbele confrontatie met Shakhtar Donetsk in de Europa League speelde hij onlangs twee keer de volledige wedstrijd.

AS Roma kampt meer personele problemen, want ook Chris Smalling is uitgeschakeld. De 31-jarige Engelsman is wel op de weg terug van een spierblessure en hoopt na de interlandperiode weer aan te sluiten. Verder liep Henrikh Mkhitaryan in de eerste wedstrijd tegen Shakhtar een kuitblessure op, waarvan hij bijna hersteld is. Roma moet tegen Ajax mogelijk ook Jordan Veretout en Bryan Cristante missen, die kampen met respectievelijk een dijbeen- en liesblessure.