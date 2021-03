Tagliafico grapt na Instagram-post van Dybala: ‘Kom je hierheen?’

Maandag, 29 maart 2021 om 11:55 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:45

Voetballers zijn anno 2021 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun (privé)leven. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Paulo Dybala plaatste een foto van zichzelf op Instagram waarop te zien is dat de aanvaller van Juventus achter het stuur van zijn auto zit. Bij de betreffende foto van de Argentijnse aanvaller zijn ook drie kruizen zichtbaar, wat Nicolás Tagliafico ertoe verleidde om zijn landgenoot op grappige wijze een vraag te stellen: "Kom je hierheen?", vraagt de linksback van Ajax met een knipoog aan Dybala. Veel supporters van de Amsterdamse club kunnen de grap van Tagliafico wel waarderen, zo blijkt uit de vele reacties op Instagram. Ook Demy de Zeeuw hoopt stiekem dat de Juventus-aanvaller vooruit loopt op een overgang richting Ajax: 'Amsterdam', schrijft de oud-middenvelder bij het bericht van Dybala.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Tagliafico en Dybala kennen elkaar van de nationale ploeg van Argentinië, dat vanwege de coronacrisis overigens niet in actie komt tijdens deze interlandperiode. De vleugelverdediger bleef in tegenstelling tot verschillende ploeggenoten achter in Amsterdam om daar zijn conditie op peil te houden. Dybala, met een doorlopend contract tot medio 2022, bereidt zich met Juventus voor op de hervatting in de Serie A. Zaterdag staat de derby met stadsgenoot Torino op het programma voor de huidige nummer drie.

De reactie van Tagliafico op het bericht van Dybala.