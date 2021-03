Mario Bilate zoekt camera op en heeft boodschap voor Martin Mos

Zondag, 28 maart 2021 om 23:05 • Dominic Mostert

Mario Bilate heeft Martin Mos, de voorzitter van De Graafschap, zondagavond op ludieke wijze van repliek gediend. NAC Breda won in eigen huis met 3-1 van De Graafschap en na de wedstrijd, toen de spelers van de thuisploeg elkaar feliciteerden met de zege, zocht Bilate een camera op. "I love my club", zei hij tot tweemaal toe. De spits zette het filmpje daarvan zelf op zijn Twitter-account met de tekst: "FUCK WHO?!".

Bilate refereerde aan een tweet die Mos eerder deze maand plaatste. Na de zege van De Graafschap op Telstar (1-2), die voldoende was om de periodetitel te winnen in de Keuken Kampioen Divisie, richtte Mos via Twitter zin pijlen op NAC Breda-trainer Maurice Steijn. "YES !!!! love my club !!! fuck steijn !", tweette Mos op vrijdag 12 maart. Zijn onvrede kwam voort uit de aanstaande transfer van Ralf Seuntjens naar concurrent NAC Breda. Toen de overstap nog niet beklonken was, zei Steijn voor de camera van ESPN dat hij alle vertrouwen had in de komst van Seuntjens. Die uitspraak noemde Mos 'erg ongepast'.

Seuntjens leek zijn toekomstige werkgever zondag pijn te doen. De spits van De Graafschap zette in de elfde minuut de 1-1 op het scorebord en dat was ook de ruststand. "Dan kom je de rust uit, krijg je weer zo'n dra-ma-tische goal tegen", foetert Seuntjens, doelend op een goal die voortkwam uit een indraaiende vrije trap van Mounir El Allouchi. De Graafschap-doelman Rody de Boer tikte de bal tegen Toine van Huizen, waarna het leer voor de voeten viel van Rösler viel: 2-1.

"Weer uit een spelhervatting, terwijl we zeven of acht gasten hebben boven de 1,90 meter. Het lijkt wel alsof we een team zijn van 1,60. Ik sta er ook tussen, dus dat is ook gericht op mezelf. Als we zoveel lengte hebben, en zoveel goals tegen krijgen uit spelhervattingen... Ik vind dat dat niet mag gebeuren", foetert Seuntjens voor de camera van ESPN.