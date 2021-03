‘De presentatie bij Barça was waanzinnig, maar in werkelijkheid was alles nep’

Zondag, 28 maart 2021 om 17:42 • Laatste update: 18:18

Barcelona nam Jean-Clair Todibo in januari 2019 over van Toulouse, maar de centrumverdediger slaagde er voorlopig niet in om een basisplaats te veroveren bij de Catalanen. De 21-jarige Todibo - die momenteel wordt verhuurd aan OGC Nice mét een optie tot koop - spreekt zich in een interview met L’Équipe in duidelijke bewoordingen uit over de reserverol die hij bij Barcelona had.

Todibo speelde slechts vijf wedstrijden in de hoofdmacht van Barcelona, maar kon in 2019 wel de Spaanse landstitel aan zijn palmares toevoegen. In de anderhalf jaar die daarop volgde, werd de Fransman drie keer verhuurd: aan Schalke 04, Benfica en OGC Nice. Bij de laatstgenoemde club speelde de Fransman sinds zijn komst in januari voorlopig negen officiële wedstrijden, waarvan acht als basisspeler. OGC Nice heeft een optie tot koop in de huurovereenkomst met Barcelona opgenomen, terwijl zijn contract bij de Catalanen nog doorloopt tot medio 2023.

“Het is klote om naar Barcelona te gaan en niet te spelen. Ik zou liever voor Sedan spelen dan dat je bij Barcelona zit en niet speelt”, verwijst Todibo naar CS Sedan Ardennes, dat uitkomt op het vierde niveau van het Franse voetbal in de Championnat National 2. “Bij Sedan krijg je in ieder geval minder kritiek. De presentatie bij Barcelona was waanzinnig, maar ik heb maar vijf wedstrijden gespeeld en in werkelijkheid was alles nep.”

“Ik heb een landskampioenschap op mijn erelijst staan, maar heb het team helemaal niet geholpen. Ik denk dat ik beter kan”, gaat de verdediger verder. Bij OGC Nice is Todibo in principe wel basisspeler. “Ik doe mijn best. Niet omdat mensen dan zeggen dat ik veranderd ben, maar omdat het me een goed gevoel geeft. Je moet in het voetbal geen aandacht schenken aan het oordeel van anderen, anders raak je snel depressief.”

“Abidal (destijds sportief directeur bij Barcelona, red.) zag me als de vervanger van Gerard Piqué. Ik speelde twee wedstrijden, waarna Ernesto Valverde (destijds trainer bij Barcelona, red.) me vertelde dat ik de vierde verdediger in de pikorde zou zijn. Ik kreeg een kans om me te bewijzen in de voorbereiding”, geeft Todibo te kennen. “Ik vraag niet om de Clásico te spelen, maar geef me wedstrijden. Ik denk dat ik het niveau heb om tegen Leganés te spelen, met alle respect voor hen. Ik heb twee maanden gewacht om tegen Internazionale te kunnen spelen en begreep daarna dat ik moest vertrekken.”