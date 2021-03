Ajax slaat driedubbele slag met contracten tot medio 2024

Vrijdag, 26 maart 2021 om 16:19 • Chris Meijer

Donny Warmerdam, Youri Baas en David Kalokoh hebben hun eerste contract bij Ajax ondertekend, zo maken de Amsterdammers via de officiële kanalen bekend. De drie jeugdspelers hebben hun handtekening gezet onder een driejarig contract bij Ajax, dat hen tot medio 2024 aan de club verbindt. Warmerdam en Baas hebben reeds hun debuut gemaakt in het betaald voetbal namens Jong Ajax.

De negentienjarige Warmerdam speelt al sinds 2010 in de jeugdopleiding van Ajax, dat hem elf jaar geleden weghaalde bij de amateurs van Teylingen. De defensieve middenvelder maakte dit seizoen zijn debuut in Jong Ajax, voor wie hij voorlopig zestien officiële wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie speelde. De voormalig international voor Oranje Onder-16 behoort momenteel tot de selectie van het beloftenteam van de Amsterdammers.

Baas maakt daar eveneens deel van uit. De achttienjarige vleugelverdediger begon zijn loopbaan bij de amateurs van OVV uit Oostvoorne, kwam in 2012 in de jeugdopleiding van Excelsior terecht en werd zes jaar later door Ajax weggekaapt uit Rotterdam. De voormalig international voor Oranje Onder-15, Onder-16 en Onder-17 debuteerde dit seizoen eveneens voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie en kwam voorlopig tot vijftien wedstrijden.

Kalokoh is met zijn vijftien jaar nog een stuk jonger dan Warmerdam en Baas en maakt dit seizoen deel uit van Ajax Onder-17. De Amsterdammers kaapten de vleugelaanvaller in de zomer van 2018 weg uit de jeugdopleiding van VVV-Venlo, waar hij op dat moment al zes jaar speelde. Kalokoh zet, evenals Warmerdam en Baas, zijn handtekening onder een driejarig contract bij Ajax.