Feyenoord licht optie in aflopend contract: ‘Gaat na zomer voor zijn kans'

Vrijdag, 26 maart 2021 om 15:20 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:29

Feyenoord heeft de optie in het aflopende contract van Jordy Wehrmann gelicht, zo maakt de Rotterdamse club vrijdagmiddag wereldkundig. Hierdoor is de zelf opgeleide middenvelder ook volgend seizoen verbonden aan de nummer vijf in de Eredivisie. Wehrmann, die donderdag zijn 22ste verjaardag vierde, speelt momenteel op huurbasis voor het Zwitserse FC Luzern.

"We houden de ontwikkeling van Jordy na zijn verhuur goed in de gaten en zijn blij om te zien dat het al zo snel goed uitpakt", verklaart technisch directeur Frank Arnesen in een reactie op de website van Feyenoord. "Dat hij nu meters kan maken op het hoogste niveau is goed voor hem en goed voor Feyenoord. Na de zomer kan hij met meer bagage hier bij ons voor zijn kans gaan." Er is door Feyenoord gesproken met Luzern over optie tot koop in de huurdeal, al is het onduidelijk wat precies de voorwaarden hieromtrent zijn.

Wehrmann kwam sinds zijn komst naar Luzern in januari tot elf optredens. Afgelopen zondag deed de middenvelder nog negentig minuten mee in de thuiswedstrijd tegen FC Sion (1-1). De door Feyenoord verhuurde speler begon deze jaargang in het Onder 21-elftal van de club, waarna in oktober zijn debuut in de hoofdmacht volgde. Trainer Dick Advocaat gooide hem voor de leeuwen in de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk (2-2). "Na vijftien jaar hard werken eindelijk mijn officiële debuut gemaakt voor Feyenoord!", jubelde Wehrmann op Instagram. De teller in Feyenoord 1 staat inmiddels op negen duels.

Het is overigens de tweede keer in korte tijd dat de technische leiding van Feyenoord wat betreft Wehrmann kiest voor een verhuurperiode elders. In het seizoen 2019/20, dat door de uitbraak van het coronavirus vroegtijdig werd stilgelegd, speelde hij 24 wedstrijden voor FC Dordrecht.