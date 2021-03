Sergiño Dest speelt de sterren van de hemel tegen Jamaica

Donderdag, 25 maart 2021 om 20:25 • Laatste update: 20:48

Sergiño Dest heeft donderdagavond op fraaie wijze zijn eerste doelpunt gemaakt voor de nationale ploeg van de Verenigde Staten. In de oefeninterland met Jamaica (4-1 winst) zette Dest, die zijn zesde interland speelde en de linksbackpositie bekleedde bij Team USA, zijn ploeg ruim tien minuten voor het rustsignaal van aanzienlijke afstand op voorsprong. Opvallend, want afgelopen weekend maakte de voormalig Ajacied ook diens eerste en tweede competitiedoelpunt in het shirt van Barcelona. Luca de la Torre van Heracles Almelo speelde als invaller zijn tweede interland en verzorgde de assist bij het laatste doelpunt.

Dest begon de vriendschappelijke wedstrijd, die op Oostenrijkse bodem werd afgewerkt in het Stadion Wiener Neustadt, vol zelfvertrouwen. In de zesde speelminuut kreeg de vleugelverdediger de bal onder druk aangespeeld, maar met een fraaie schijnbeweging ontdeed Dest zich van zijn directe tegenstander, om vervolgens tussen de benen van Ricardo Morris door een zuivere pass bij Sebastian Lletget af te leveren. Daarmee was de toon gezet, want een kwartier nadat laatstgenoemde op aangeven van Reggie Cannon een kans om zeep hielp, was Dest trefzeker.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

WOW!! Sergiño Dest is aan het schitteren bij de Verenigde Staten tegen Jamaica. Zijn eerste doelpunt als international is er één om absoluut in te lijsten. Geplaatst door voetbalzone op Donderdag 25 maart 2021

De back kreeg de bal ter hoogte van de middenlijn in de voeten van Yunus Musah, waarna Dest richting het strafschopgebied snelde. Op circa 25 meter van het vijandige doel produceerde de verdediger van Barcelona een fraai geplaatst schot, waarmee hij doelman Jeadine White in de rechterhoek het nakijken gaf: 1-0. Voor Musah, die onder contract staat bij Valencia, was het de eerste assist namens de Verenigde Staten. Acht minuten na rust werd de voorsprong verdubbeld, toen Brendan Aaronson op aangeven Joshua Sargent doel trof: 2-0.

Terwijl de wedstrijd er voor Dest, die vervangen werd door Antonee Robinson, na 67 speelminuten op zat, mocht De la Torre het laatste kwartier minuten als invaller maken. Het was de eerste interland voor de middenvelder van Heracles sinds juni 2018, toen een vriendschappelijke interland met 2-1 verloren ging tegen Ierland. Ook voor Christian Pulisic was het een bijzondere avond, daar de aanvaller van Chelsea weer voor het eerst sinds oktober 2019 weer in actie kwam namens de nationale ploeg. Uiteindelijk bracht Jamaica via een treffer van Jamal Lowe de spanning nog even terug in de wedstrijd, maar waren het de Verenigde Staten die het slotakkoord speelden. Nicholas Gioacchini bediende Lletget, die vanaf de rand van het zestienmetergebied de 3-1 binnenschoof. Even later was de middenvelder van Los Angeles Galaxy nogmaals trefzeker en bepaalde hij de eindstand, na voorbereidend werk van De la Torre.