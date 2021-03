‘In dezelfde week was de situatie-Ihattaren, dat lijkt mij veel groter nieuws’

Zondag, 21 maart 2021 om 11:39 • Rian Rosendaal

Sjors Ultee heeft zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie voor het eerst gereageerd op de keepersrel die er onlangs was bij Fortuna Sittard. De coach koos er enkele weken geleden voor om Piet Velthuizen op te stellen in de uitwedstrijd tegen FC Groningen (1-0), tegen de uitdrukkelijke wens in van keeperstrainer Siep Dijkstra. De gok pakte verkeerd uit, want Velthuizen haakte al na ruim twintig minuten geblesseerd af. Wat volgde was een knallende ruzie tussen Ultee en Dijkstra, die uiteindelijk werd teruggezet naar de jeugdafdeling van de Limburgers.

Ultee trekt het boetekleed aan wat betreft de basisplaats van Velthuizen. "Achteraf gezien is de grootste fout die ik gemaakt heb dat ik na de warming-up niet heb gezegd: 'Piet, de warming-up is niet goed gegaan, dan ga je ook niet starten'", verzucht de oefenmeester in het ochtendprogramma van ESPN. "Of misschien had ik moeten zeggen tegen Alex Koselev: 'Ook al speelt er bij jou een transfer (naar Japan, red.), die voor jou heel belangrijk is'. Maar je weet ook dat als je keeper geblesseerd raakt, dan is de aanbieding weg. Maar moet ik dan als trainer zeggen: 'Daar heb ik schijt aan, je keept gewoon vandaag? Dat is ook moeilijk", blikt Ultee terug op de veelbesproken situatie in Groningen.

Kort na de uitwedstrijd tegen Groningen barstte intern de bom. Dijkstra kreeg tijdens een groepsgesprek de volle laag van Ultee en de keeperstrainer kreeg ook te horen dat hij geen deel meer uitmaakt van de technische staf. Over de aanvaaring met Dijkstra wil Ultee echter weinig kwijt. "Waarom hij is ontslagen? Dat ga ik niet zeggen, dat is iets dat gewoon intern moet blijven. Dat vind ik ook niet netjes naar de club en hem toe. Maar het is wel duidelijk: het is veel meer dan alleen de situatie rondom Piet Velthuizen", zo benadrukt de coach van Fortuna. Ultee kiest er bewust voor om de details rondom het conflict intern te houden. "Als je weggaat bij een club, dat heb zelf ik bij FC Utrecht en FC Twente gehad, dan moet je het samen netjes houden. En dat is in ieder geval mijn kant die ik kies."

Ultee vind het opvallend dat het keepersconflict bij Fortuna zo uitgebreid is besproken in de diverse media. "In dezelfde week was de situatie-Mohamed Ihattaren bij PSV. Dat lijkt mij veel groter nieuws dan onze keeperstrainer. Maar uiteindelijk weet niemand wat daar (bij PSV, red.) gebeurd is en bij ons is heel Nederland erover aan het praten. Dat is ook de grootste les voor onze club en voor mijzelf: hoe kun je het zo veel mogelijk intern houden?", aldus Ultee, die naar eigen zeggen is weggezet als 'één of andere tiran of idioot'. "Het liefst zou ik nu mijn verhaal doen, uitleggen hoe het écht allemaal zit. Maar in het belang van de club, en dat is mijn grootste belang, moet ik vooral zorgen voor rust. Ik kan wel mijn eigen oorlog gaan voeren, mijn verhaal vertellen en daar reacties op krijgen: dan zitten we misschien wel bij Op1 samen", zo besluit de succesvolle keuzeheer van Fortuna.