Lewandowski schiet ook Stuttgart aan flarden; Eintracht droomt van primeur

Zaterdag, 20 maart 2021 om 17:26 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:33

Bayern München heeft het gat met achtervolger RB Leipzig weer vergroot tot vier punten. De koploper van de Bundesliga was zaterdagmiddag in eigen huis veel te sterk voor VfB Stuttgart: 4-0. De ploeg van trainer Hansi Flick speelde tachtig minuten met tien man, nadat Alphonso Davies al vroeg in de wedstrijd rood kreeg. Robert Lewandowski nam 3 van de 4 treffers voor zijn rekening en is met 35 doelpunten nog 5 treffers verwijderd van het Bundesliga-record van Gerd Müller, die in het seizoen 1971/71 40 keer doel trof. Eintracht Frankfurt won ruim van 1. FC Union Berlin (5-2) en blijft dromen van zijn eerste deelname aan de Champions League. De club, die wel eenmalig meedeed aan de voorganger (Europacup I), staat op de vierde plek vier punten los van Borussia Dortmund.

Bayern München – VfB Stuttgart 4-0

De kersverse kwartfinalist van de Champions League liep al vroeg in de wedstrijd tegen een flinke domper op, toen Davies veel te stevig door ging op de enkel van Wataru Endo en door scheidsrechter Daniel Schlager met rood van het veld werd gestuurd. Erg van slag leek Bayern echter niet door de ondertalsituatie. Vijf minuten na de rode kaart zette Lewandowski de thuisploeg op voorsprong, nadat hij bij de eerste paal de punt van zijn rechterschoen tegen de bal kreeg uit een voorzet van Serge Gnabry. Laatstgenoemde zorgde halverwege de eerste helft zelf voor een verdubbeling van de score, toen hij aan het einde stond van een fraaie aanval en met links afrondde: 2-0.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Bayern liet in de eerste helft geen spaan heel van Stuttgart en gooide het duel binnen vijf minuten in het slot. Thomas Müller legde de bal op het hoofd van Lewandowski, die alle vrijheid genoot en raak kopte voor zijn tweede van de middag: 3-0. De Poolse spits voltooide nog voor rust zijn gouden hattrick, toen hij de bal met enig fortuin voor de voeten kreeg en met links de rechterhoek vond: 4-0. In de tweede helft ging de storm liggen. Lewandowski had nog wel zijn vierde van de middag op de schoen op aangeven van Benjamin Pavard, maar faalde oog in oog met doelman Gregor Kobel.

Eintracht Frankfurt – 1. FC Union Berlin 5-2

Eintracht en Union maakten er zaterdagmiddag een waar spektakel van in de Commerzbank Arena, waar André Silva al na twee minuten doel trof. De aanvaller koos positie voor het doel, werd gevonden door Filip Kostic en rondde eenvoudig af: 1-0. Heel lang kon de thuisploeg echter niet genieten van de voorsprong, toen Max Kruse amper vijf minuten later de bal met links langs doelman Kevin Trapp werkte: 1-1. Het duel ging vervolgens redelijk gelijk op, totdat Eintracht in een tijdsbestek van vijf minuten drie keer kon juichen, zij het met hulp van Union. Robert Andrich dacht de bal rustig terug te spelen op Andreas Luthe, maar schoof het leer op ongelukkige wijze langs zijn eigen doelman in het lege doel: 2-1.

Drie minuten later was het wederom raak, toen Kostic en Silva alleen op het doel afgingen en laatstgenoemde de treffer aan de voormalig buitenspeler van FC Groningen gunde: 3-1. Nadat Silva vervolgens zelf met een schot in de korte hoek voor de 4-1 zorgde, tekende Kruse met een fraaide kopbal over doelman Trapp voor de 4-2 ruststand. In de tweede helft controleerde Eintracht het duel en kwam de overwinning amper in gevaar. Andrich was het dichtst bij de aansluitingstreffer, maar was onnauwkeurig in de afronding en trof de lat. In de absolute slotfase zorgde Steven Zuber voor het slotakkoord. De middenvelder stond aan het einde van een mooie aanval en rondde af via de binnenkant van de rechterpaal: 5-2. Jetro Willems bleef bij Eintracht de volledige wedstrijd op de bank. Sheraldo Becker ontbrak bij Union.