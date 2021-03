Politie klopt aan bij De Graafschap voor vijftien jaar oude moordzaak

Zaterdag, 20 maart 2021 om 16:16 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:21

De politie Oost-Nederland hoopt met hulp van De Graafschap antwoord te krijgen op een vijftien jaar oude moordzaak. In 2006 werd het stoffelijk overschot van Sem Vijverberg gevonden in de nabijheid van de Achterhoekse club. Onderzoek heeft uitgewezen dat de baby door grof geweld om het leven is gebracht en toch is het de politie nooit gelukt om één of meerdere daders aan te houden rond de moordzaak.

De politie startte vijftien jaar geleden meteen na de vondst van het lijkje met een onderzoek naar de toedracht van de moord. De baby werd gevonden in het riet langs een vijver in Doetinchem en werd vervolgens vernoemd naar het stadion van De Graafschap, omdat de identiteit nooit vast is komen te staan. Om de zaak vijftien jaar na dato alsnog op te lossen, staat de thuiswedstrijd van De Graafschap tegen FC Dordrecht op 2 april volledig in het teken van de coldcasezaak.

"Wij kennen een grote betrokkenheid bij onze stad en onze regio en we zijn blij met de aandacht die deze zaak krijgt vanuit de politie", laat algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp van De Graafschap weten in een reactie. "De politie hoopt na al die jaren deze zaak alsnog op te lossen. Als wij kunnen bijdragen aandacht te krijgen voor deze trieste zaak, doen we dat graag." Een coldcasezaak is een vaak jaren oude moordzaak waarbij politie en justitie de zaak uitgebreid onderzocht hebben, maar het niet is gelukt om het misdrijf op te lossen.

Naast de aandacht tijdens de wedstrijd van De Graafschap, wordt de zaak ook behandeld tijdens het programma Opsporing Verzocht en zal er worden geflyerd in de buurt van de vijver, waar het stoffelijk overschot destijds is aangetroffen. "De zaak vraagt om antwoorden: wie bracht het kindje om het leven, waarom moest het dood en wie zijn de vader en moeder", vertelt een politiewoordvoerder van de politie over . "Het gaat hier wel om een misdrijf, dat moeten we niet uit het oog verliezen."