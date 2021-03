‘Spelers van Oranje werken aan statements over Qatar en Turkije’

Zaterdag, 20 maart 2021 om 12:16 • Laatste update: 12:24

De spelers van het Nederlands elftal komen maandag met een statement over het WK 2022 in Qatar, beweerden Wilfred Genee en Valentijn Driessen vrijdag bij Veronica Inside. De internationals komen maandag bijeen en willen dan gezamenlijk een boodschap uitdragen. Van een boycot zal naar verwachting geen sprake zijn.

Genee bracht het nieuws vrijdagavond in de uitzending. "Dat heb ik ook gehoord, ja", reageerde Valentijn Driessen. "Maandag gaan we het beleven. De KNVB is er samen met de spelers mee bezig. Ze zijn natuurlijk nog niet bij elkaar gekomen, dat gebeurt maandag. Dan verwachten we een statement. Een boycot wordt het niet, zeggen ze." Johan Derksen gaf aan dat mensenrechtenorganisatie Amnesty International ook niet pleit voor een boycot. "Maar het is wel belangrijk dat ze zich uitspreken en een standpunt innemen in de interviews."

Oranje werkt deze maand WK-kwalificatiewedstrijden af tegen Turkije (woensdag 24 maart), Letland (zaterdag 27 maart) en Gibraltar (dinsdag 30 maart). Volgens Driessen denkt Oranje eraan om een statement te maken rond de wedstrijd tegen Turkije, waar de mensenrechtensituatie de afgelopen jaren verslechterde. Honderden mensen zitten gevangen vanwege hun politieke uitingen of activiteiten.

De Turkse regering onder leiding van president Recep Tayyip Erdogan gaf deze maand aan de vrijheid van meningsuiting en de rechtsstaat beter te willen beschermen. Het is niet duidelijk aan wat voor statement Oranje denkt. "Ze willen eigenlijk ook iets doen rond die wedstrijd in Turkije. Je kan rustig een statement maken over wat daar allemaal gebeurt. Ook tijdens het WK willen ze dat doen, als het aan de KNVB ligt."