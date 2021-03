Doelman van Slavia Praag loopt enorme hoofdwond op door karatetrap

Donderdag, 18 maart 2021 om 23:42 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:45

Ondrej Kolar heeft donderdagavond een enorme hoofdwond opgelopen in de Europa League-wedstrijd tegen Rangers (0-2 winst). De 26-jarige doelman van Slavia Praag kreeg in de 62ste minuut de schoen van Kemar Roofe vol in zijn gezicht en moest zich per brancard laten vervangen. Hoewel Roofe niet de bedoeling had om Kolar te blesseren, kreeg hij voor zijn hoge karatetrap een directe rode kaart. Slavia ging na het 1-1 gelijkspel uit de heenwedstrijd overigens door naar de kwartfinale.

Roofe en Kolar gingen samen af op een stuiterende bal die tussen hen in viel. Daarbij was de aanvaller van Rangers net iets eerder bij de bal dan de Tsjechische goalie. Nadat Roofe de bal had weggetikt, kwam zijn schoen vol in het gezicht bij Kolar. Laatstgenoemde liet ziet zich minutenlang behandelen aan zijn bloedende wond en moest per brancard van het veld gedragen worden. Roofe, die pas zeven minuten op het veld stond, kon inrukken.

Ondro, hlavne at jsi v poradku prosim, to je dnes nejdulezitejsi! pic.twitter.com/5OFRQ1l7RO — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) March 18, 2021

Op foto's is te zien dat Kolar een diepe snijwond op zijn voorhoofd heeft opgelopen en ook onder zijn linkeroog is geraakt. Volgens Ronald de Boer is Roofe niets kwalijk te nemen voor zijn karatetrap. "Het is ongelukkig", aldus De Boer bij ESPN. "Hier gaat hij toch voor de bal? Hij gaat eerst voor de bal, daarna zit dat hoofd ertussen. Je kan ook denken: de keeper is te laat. Het is natuurlijk heel ernstig. Hij doet het niet expres. Pech voor die gozer, maar dan moet je hem maar hebben."

Op de Engelse televisie klinken ook andere geluiden. "Roofe kan makkelijk die bal wegtikken en dan zijn voet naar beneden brengen", zegt Peter Lovenkrands, oud-speler van Rangers, bij de BBC. "Hij kon zijn voet mijns inziens nog makkelijk weghalen bij het hoofd van de keeper. Een duidelijke rode kaart." Voormalig Rangers-middenvelder Charlie Adam noemt de actie van Roofe 'onverdedigbaar'.