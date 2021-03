De enige dissonant bij Ajax ontloopt ternauwernood een onvoldoende

Donderdag, 18 maart 2021 om 22:58 • Laatste update: 23:15

Ajax heeft zich donderdagavond verzekerd van een plek in de kwartfinale van de Europa League. Na een 3-0 zege op Young Boys won de ploeg van Erik ten Hag in Zwitserland met 0-2, dankzij doelpunten van David Neres en Dusan Tadic. Voetbalzone beoordeelt de basisspelers van Ajax met een rapportcijfer.



Spelersrapport Ajax tegen Young Boys

SPELER CIJFER Maarten Stekelenburg 7 Devyne Rensch 5,5 Edson Álvarez 6,5 Lisandro Martínez 7 Nicolás Tagliafico 7 Ryan Gravenberch 7,5 Davy Klaassen 7,5 Daley Blind 7 Antony 6,5 Dusan Tadic 8 David Neres 7

Maarten Stekelenburg: 7

Heel overtuigend oogde Stekelenburg niet met zijn optreden bij de afgekeurde 1-2 van Young Boys: hij stapte uit na de voorzet van Vincent Sierro en stond daardoor niet goed opgesteld toen Jean-Pierre Nsame scoorde bij de tweede paal. Stekelenburg mocht zich gelukkig prijzen dat het doelpunt niet telde. Op zijn overige ingrepen viel echter weinig aan te merken. Hij bokste een hard schot van Christian Fassnacht goed weg en kwam hij op tijd zijn doel uit om diezelfde Fassnacht van de bal te zetten. Een kwartier voor tijd maakte Stekelenburg eveneens meters om een voorzet van Marvin Spielmann op overtuigende wijze weg te werken, waarna hij met een mooie uittrap ook aan de basis stond van een kans van Oussama Idrissi.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Devyne Rensch: 5,5

In de eerste helft was er voor Rensch niet bijster veel te doen. De rechtsback verloor zijn drie duels en raakte na zeventien minuten de bal kwijt, wat resulteerde in een serieuze kans voor Miralem Sulejmani. Na de pauze speelde Rensch een grotere rol, want zijn schot leverde Ajax vanwege een handsbal van Mohamed Camara een penalty op. Na de wissel van Tagliafico verhuisde Rensch naar de linksbackpositie en kreeg hij direct een ogenschijnlijk onterechte gele kaart. De verdediger verloor ook na de pauze drie van zijn drie duels, speelde geen al te gelukkige wedstrijd en werd elf minuten voor tijd vervangen door Perr Schuurs.

Edson Álvarez: 6,5

Met enkele goede ingrepen wist Álvarez zich al vroeg in de wedstrijd te onderscheiden. Op een belangrijk moment zette hij Meschack Elia van de bal in het strafschopgebied, waarna hij de bovengenoemde fout van Rensch corrigeerde door het schot van Sulejmani te blokkeren. Álvarez ontsnapte toen hij een voorzet van Sulejmani met de arm tegenhield en de arbitrage geen strafschop toekende. Hij hield zijn arm op een onhandige manier langs zijn lichaam.

Lisandro Martínez: 7

Door onhandig instappen van Martínez had Elia na twaalf minuten vrije doortocht richting het doel. Maar verder was Martínez alert: hij had de meeste uitverdedigende acties bij Ajax, zes stuks, en haalde een schot van Nsame voor de doellijn ternauwernood weg met de knie. Hij was bovendien de Ajacied die het vaakst de bal veroverde: elf keer.

Nicolás Tagliafico: 7

Met zijn felle tackles riskeerde Tagliafico enkele keren een gele kaart, die hem een schorsing voor de kwartfinale zou hebben opgeleverd. Maar zijn felheid bracht ook goeds teweeg, zoals toen de linksback op een knappe manier Sulejmani van de bal zette na 33 minuten spelen, toen hij na een corner naar de eerste paal trok en op doel kopte, of toen hij in de tweede helft met een interceptie een rappe uitbraak inleidde, die resulteerde in een schot van invaller Mohammed Kudus. Het opstomen aan de linkerkant leverde weinig tastbare resultaten op voor de Argentijn. Zeventien minuten voor tijd maakte Tagliafico plaats voor Sean Klaiber.

Ryan Gravenberch: 7,5

Gravenberch kende een ongelukkig begin van de wedstrijd, maar herpakte zich gauw. Een afgemeten corner resulteerde na zestien minuten in een kopkans voor Tagliafico; met een uitstekende balverovering op het middenveld stond Gravenberch aan de basis van de 0-1. Kort daarna eiste de jeugdexponent de bal op bij een potentieel dreigende uitbraak. Van alle spelers van Ajax verstuurde Gravenberch de meeste passes (55) en geslaagde passes (50).

Davy Klaassen: 7,5

Kort na de pauze had Klaassen zijn wedstrijd eigenlijk moeten opluisteren met een doelpunt, toen hij geheel vrijstaand van dichtbij kon afdrukken. Het was een significant moment in wedstrijd waarin Klaassen verder niet al te opvallend zijn taken uitvoerde: hij kopte corners weg, onderschepte ballen op het middenveld, verlengde de bal in de opbouw en was loepzuiver in de passing: 35 van de 37 passes kwamen aan.

Daley Blind: 7

Blind, net terug van een blessure, speelde op papier als linkshalf. Hij trok echter veel naar binnen en hielp de opbouw vooruit met balveroveringen op het middenveld of fraaie openingen richting de linkerkant. Zo leidde hij een grote kans van Tadic in na 31 minuten spelen en een mogelijkheid van Antony in minuut 41. Ten Hag koos ervoor om Blind, die niet alleen kampte met knieklachten maar ook op scherp stond, in de tweede helft te wisselen. Tot dat moment was Blind de man die de meeste passes (45) en geslaagde passes (39) had verstuurd van alle veldspelers.

Antony: 6,5

Antony was niet in gelukkig in al zijn acties, maar combineerde met name in de eerste helft makkelijk met zijn ploeggenoten op de helft van Young Boys. Zo leidde een mooie lange bal van Antony na 37 minuten tot een schietkans voor Tagliafico. Bovendien trok Antony vaak terug naar de eigen helft om zijn defensieve taken te verrichten. In de tweede helft kwam de buitenspeler minder in het stuk voor en tien minuten voor tijd maakte hij plaats voor Brian Brobbey.

Dusan Tadic: 8

De aanvoerder was van grote waarde, door de 0-1 voor te bereiden en de 0-2 zelf te maken. Voorafgaand aan de 0-1 kreeg hij de bal met wat mazzel tussen twee verdedigers bij Neres; de wijze waarop Tadic het overzicht behield, was prijzenswaardig. De 0-2 kwam voort uit een penalty die niet perfect was ingeschoten, maar wel voldoende bleek. Tadic speelde over het geheel een sterke wedstrijd, waarin hij andermaal balvast was en makkelijk combineerde met ploeggenoten. Zo had hij zeven minuten voor tijd een heerlijke crosspass in huis richting Idrissi, die daardoor een schietkans kreeg.

David Neres: 7

Met het maken van de 0-1 speelde Neres een hoofdrol in Bern. Vanuit een niet al te gemakkelijke hoek rondde de Braziliaan beheerst af. Er waren momenten waarop hij naliet de diepgang te zoeken toen het wel kon, maar op andere momenten combineerde hij goed met ploeggenoten. Zo leverde hij in de tweede helft een messcherpe voorzet op Klaassen, die van dichtbij mocht uithalen en had moeten scoren. Neres speelde een goede wedstrijd, maar Ten Hag maakte een logische keuze om hem halverwege de tweede helft te wisselen, daar hij op scherp stond.