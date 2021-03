Ajax slaat dubbelslag met tweetal tot medio 2024 lopende contracten

Donderdag, 18 maart 2021 om 09:43 • Chris Meijer

Ajax heeft een dubbelslag geslagen met het vastleggen van Silvano Vos en Oualid Agougil. De Amsterdammers maken wereldkundig dat de twee zestienjarige jeugdspelers over enkele maanden hun handtekening zetten onder een driejarig contract. Zowel Vos als Agougil maakt momenteel deel uit van het Onder-17-team van Ajax.

Vos werd door Ajax in 2012 weggehaald bij de amateurs van Zeeburgia. De zestienjarige defensieve middenvelder, die eveneens in het centrum van de verdediging uit de voeten kan, speelt sinds dit seizoen zijn wedstrijden in de Onder-17 van Ajax, voor wie hij voor het stilleggen van de jeugdcompetities drie wedstrijden speelde deze jaargang. Vos speelde eveneens recent jeugdinterlands voor Oranje Onder-15, waar hij eens de aanvoerdersband droeg. Hij tekent een contract dat per 1 juli ingaat en hem voor drie jaar aan Ajax bindt.

Zijn ploeggenoot Agougil speelt nu bijna twee jaar voor Ajax, nadat hij in de zomer van 2019 werd overgenomen van NAC Breda. De zestienjarige centrumverdediger, ook recent international voor Oranje Onder-15, speelde hiervoor bij de amateurclubs Internos en Unitas ’30. Agougil zet op 1 september, bijna een maand na zijn zeventiende verjaardag, zijn handtekening onder een tot medio 2024 lopend contract bij Ajax.