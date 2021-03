TOTO's tips: Brengt PSV dramatische reeks in topduels ten einde tegen AZ?

Zaterdag, 20 maart 2021 om 13:00 • Stefan Coerts • Laatste update: 15:22

Het is dan wel geen Super Januari, ook in de afgelopen weken volgden de toppers in de Eredivisie elkaar in rap tempo op. Waar eind februari PSV-Ajax en AZ-Feyenoord op het programma stonden, daar kruisten PSV en Feyenoord afgelopen weekeinde de degens in Eindhoven. Aanstaande zondag staat AZ-PSV alweer op het programma. Samen met TOTO zoomen wij in op dit duel en kijken we naar de meest opvallende zaken!

Het wil al een tijd lang niet lukken voor PSV in topduels. Inmiddels staat de teller voor de Eindhovenaren op vijftien opeenvolgende wedstrijden zonder overwinning tegen Ajax, AZ en Feyenoord. De laatste zege in een dergelijk topduel boekte PSV op 22 december 2018, toen AZ met 3-1 verslagen werd. Sindsdien noteerde PSV zes remises en negen nederlagen in dit soort toppers. Het uitduel met AZ is de laatste kans om dit seizoen nog een einde te maken aan deze verschrikkelijke reeks, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Tegenstander AZ weet overigens hoe zo’n lange reeks voelt, want tussen februari 2016 en december 2018 won de Alkmaarse club geen van de negentien duels met Ajax, Feyenoord en PSV. Inmiddels is het tij voor AZ gekeerd. De ploeg van trainer Pascal Jansen heeft namelijk maar liefst negen overwinningen kunnen bijschrijven in de laatste twaalf ontmoetingen met de traditionele top drie. Een nieuwe overwinning van AZ brengt de Alkmaarders op gelijke hoogte met PSV, waarmee de strijd om de tweede plek in de Eredivisie in dat geval dus weer volledig open is.

In vier van de laatste zeven Eredivisie-ontmoetingen tussen AZ en PSV kwam een AZ-speler twee keer tot scoren: Fred Friday in februari 2017, Wout Weghorst in april 2018, Myron Boadu in oktober 2019 en Teun Koopmeiners in januari 2021. Vooral de tweede treffer van Koopmeiners in de meest recente ontmoeting, door AZ met 1-3 gewonnen, zal bij veel voetbalfans nog op het netvlies staan. De aanvoerder van AZ is bezig aan een zeer productieve jaargang. Koopmeiners was dit seizoen al direct betrokken bij negentien Eredivisiedoelpunten (veertien goals, vijf assists). Deze eeuw haalden slechts twee AZ-middenvelders de grens van twintig doelpunten en assists in één campagne: Barry van Galen in het seizoen 2003/04 en Maarten Martens in de jaargang 2006/07 (allebei twintig). Kan PSV deze keer voorkomen dat een AZ’er twee keer het net weet te vinden?

De ploeg die komende zondag het eerste doelpunt maakt, kan niet direct op de lauweren rusten. Zowel AZ als PSV toonde dit seizoen al regelmatig aan over de nodige veerkracht te beschikken. Alleen Feyenoord (zestien) en PEC Zwolle (veertien) veroverden dit Eredivisie-seizoen meer punten na een achterstand dan AZ en PSV (allebei dertien). Mocht PSV op achterstand komen in Alkmaar, zal men vooral kijken naar Donyell Malen. De aanvaller zette zijn ploeg dit seizoen al elf keer op gelijke hoogte of op voorsprong. Alleen Eredivisie-topscorer Georgios Giakoumakis deed dit nóg vaker (dertien keer).

