Almere City voert de druk op De Graafschap met overtuiging op

Vrijdag, 12 maart 2021 om 18:22 • Jeroen van Poppel

Almere City FC heeft vrijdag een eenvoudige zege geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. Op bezoek bij FC Eindhoven had de ploeg van trainer Jeroen Rijsdijk aan een vermakelijke eerste helft genoeg om zich te verzekeren van de drie punten: 1-3. Dankzij de overwinning verhoogt Almere City, dat met 59 punten derde staat, de druk op de nummer twee De Graafschap (60 punten), die later op de avond in actie komt tegen Telstar. SC Cambuur (66) is nog altijd koploper; de Friezen spelen vanavond een uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles.

Na dertien minuten opende Almere City de score. De opgestoomde rechtsback Bram van Vlerken ontving aan de flank een lange bal van Damon Mirani en legde de bal in het strafschopgebied terug richting Mees Kaandorp. Die vond Thomas Verheydt en de spits stond rond de penaltystip klaar om zijn vijftiende doelpunt van het seizoen te maken: 0-1. Ruim een kwartier later verdubbelde Almere zijn voorsprong via Xian Emmers, die op de linkerflank tussen twee verdedigers door dribbelde en de verre hoek uitzocht: 0-2.

De voorsprong had nog groter kunnen worden voor Almere City, maar in plaats daarvan kwam Eindhoven op slag van rust terug in de wedstrijd. Een hoekschop van Jason Bourdouxhe werd binnengelopen door Hugo Botermans: 1-2. De Eindhovenaren gingen echter niet met een goed gevoel de kleedkamer in, want nog voor het rustsignaal prikte Verheydt zijn tweede van de wedstrijd binnen. De spits van Almere City kopte raak uit een voorzet vanaf links van Thibault Lesquoy: 1-3.

In het tweede bedrijf viel het tempo uit de wedstrijd, al kwamen de Noord-Brabanders vijf minuten voor het eindsignaal nog wel dicht bij de aansluitingstreffer. Brian De Keersmaecker mocht vanuit een gunstige positie aanleggen voor een vrije trap, maar diens inzet spatte uiteen op de lat. De Belg legde in de slotfase aan vanbinnen het strafschopgebied, maar vond deze keer doelman Michael Woud op zijn pad.