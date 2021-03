Verzoek Ajax gehonoreerd: eigen duel én wedstrijd van Feyenoord verplaatst

Donderdag, 11 maart 2021 om 18:04 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:06

De KNVB heeft de tijdstippen van twee wedstrijden in de 28ste speelronde van de Eredivisie gewijzigd. Het duel tussen sc Heerenveen en Ajax van zondag 4 april wordt verplaatst van 12.15 uur naar 16.45 uur, waardoor Feyenoord - Fortuna Sittard van 16.45 uur naar 12.15 uur gaat.

De wijziging heeft te maken met de mogelijke Europese verplichtingen van Ajax. Als de Amsterdammers de achtste finale tegen Young Boys overleven in de Europa League, spelen ze op donderdag 8 april de eerste kwartfinalewedstrijd. Een vroeger aanvangstijdstip van de wedstrijd tegen Heerenveen betekent een iets langere voorbereiding op de mogelijke kwartfinale.

"Alle Eredivisieclubs en de Eredivisie CV hebben met elkaar onderling en in overleg met de KNVB afspraken gemaakt in het kader van de veranderagenda", meldt de KNVB. "Eredivisie-wedstrijden kunnen verplaatst worden als Nederlandse deelnemers aan de Champions League of Europa League aangeven zich hierdoor beter te kunnen voorbereiden. De KNVB faciliteert deze afspraak."