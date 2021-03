Thijs Slegers: ‘Ik ben doodziek, dat komt niet goed zonder hele forse ingrepen’

Woensdag, 10 maart 2021 om 22:16 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:26

Thijs Slegers heeft woensdag een update gegeven over zijn gezondheidssituatie. De manager perszaken van PSV, die in oktober vorig jaar werd getroffen door acute lymfatische leukemie (ALL), is ondanks zijn ernstige ziekte optimistisch over de toekomst. "Ik ben doodziek, maar ik voel me top", zegt Slegers in de Skiete Willy Podcast van Voetbal International.

Dat geeft de voormalig journalist van het weekblad een dubbel gevoel. "Dat is voor mij ook heel contrasterend en confronterend. Ik ben doodziek, en dat komt niet goed zonder dat ik hele forse ingrepen onderga. Maar ik voel me op dit moment gewoon echt super. Ik heb net mijn maandelijkse fitheidstest gehad in het ziekenhuis. Sinds ik ziek ben geworden heb ik er vijf gehad en ik ben iedere keer fitter en sterker gebleken. Ik ben iedere dag twee uur aan het trainen en met mijn lichaam bezig. Ik doe vier keer in de week krachttraining, vier keer in de week spinning, en ik wandel minimaal tien kilometer per dag. Hardlopen gaat niet, want dan zit mijn hartslag binnen 500 meter op 190. Dan moet ik met een AED op pad, dat schiet ook niet op, dus dat doe ik niet meer", zegt hij met gevoel voor ironie.

Het is belangrijk voor zijn behandeling dat Slegers zo fit mogelijk blijft. "In zo'n ziekteproces heb je niet zo heel veel zelf in de hand", aldus de perschef van PSV. "Je moet een goede dokter hebben, die krijg je toegewezen, dat heb je niet in de hand. Daar heb ik het heel erg mee getroffen in het Máxima Medisch Centrum. Daarnaast moet je een heel goed thuisfront hebben, dat heb ik gelukkig goed voor elkaar. Daarnaast moet je een beetje geluk hebben dat je erdoorheen komt, want dat is geen vanzelfsprekendheid, maar wel heel belangrijk. Het enige dat je in de hand hebt, is zorgen dat je zo fit mogelijk blijft. Iedereen kan een beetje sporten. Ik kan nog heel veel sporten, maar ook als je echt ziek bent, in bed ligt, kun je toch dingen doen waardoor je het weinige dat je hebt, op peil kan houden. Ik wil niet dat ik later kan zeggen: 'Was ik maar fitter aan dat proces begonnen.'"

Slegers vertelt hoe zijn behandeling er de komende tijd uit zal zien. "Ik moet over een maand ongeveer een stamceltransplantatie ondergaan. Daar wil ik zo fit als mogelijk verschijnen. Al die chemo die ik de afgelopen maanden heb gehad heb ik goed kunnen doorstaan, omdat ik topfit ben." De komende periode wordt zwaar voor Slegers. "Ik moet straks minimaal een maand in isolatie als ik die stamceltransplantatie heb ondergaan. Dat is gewoon een soort opsluiting, daar kijk ik ook niet naar uit moet ik zeggen. Er zijn ALL-patiënten die stamceltransplantatie kunnen ontlopen, dat heb je zelf niet in de hand en dat is helaas bij mij net niet gelukt. Om even aan te geven hoe heftig het is, de dokter zei: 'Je kunt beter een harttransplantatie krijgen dan een stamceltransplantatie.' Als het gaat om de ingreep an sich."

De behandeling bestaat uit het 'resetten' van het lichaam, zo legt Slegers uit. "Ze gaan control alt delete met je lichaam doen, zo kun je het zien. Eerst wordt eigenlijk alles kapotgemaakt in je, met chemotherapie en allogene lichaamsbestraling. Daarmee wordt alles in je lichaam eigenlijk kapotgemaakt. En als je dan helemaal op nul bent, dan krijg je nieuwe stamcellen ingespoten van een donor. Ze hebben ergens ter wereld iemand gevonden die exact hetzelfde weefsel heeft als ik. Dat is wel heel bijzonder. Ik zei tegen mijn vrouw: 'Dat moet óf Leonardo DiCaprio zijn, óf Lionel Messi", grapt hij.