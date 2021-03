Fraser verklaart opvallende wissel na invalbeurt van 11 minuten

Dinsdag, 9 maart 2021 om 21:40 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:41

Sparta Rotterdam wist dinsdagavond weer eens een broodnodige driepunter bij te schrijven, toen de ploeg op bezoek bij VVV-Venlo met 0-1 te sterk was door een eigen doelpunt van Kristopher Da Graca. Na afloop ging het echter niet alleen over die overwinning, maar werd ook stilgestaan bij een opmerkelijke wissel van Deroy Duarte. De middenvelder kwam tien minuten voor rust binnen de lijnen voor Adil Auassar, om vervolgens elf minuten later na de rust in de kleedkamer achter te blijven. De oorzaak was een schouderblessure, zo bevestigde Henk Fraser na afloop tegenover ESPN.

Zichtbaar aangeslagen moest Auassar zich tien minuten voor het verstrijken van de eerste helft laten vervangen. De aanvoerder was niet wedstrijdfit, maar wilde het desondanks proberen, zo verklaarde Fraser na afloop. “Auassar is een beest”, begon Fraser zijn reactie. “De meeste mensen weten het niet, maar deze man is echt heel erg ziek geweest gisteravond (maandag, red.). Hij moest overgeven en had last van darmklachten. Hij heeft nagenoeg niet geslapen, maar wil koste wat kost starten.”

Dat ging ruim een half uur goed, waarna Auassar zich noodgedwongen moest laten vervangen door Duarte en op de bank aangeslagen wegdook in zijn jas. “Hij heeft het geprobeerd. Geloof mij, die gasten hebben alles over voor ploeg en de club, maar het ging niet. Wij hebben daar heel veel respect voor, dat hij ondanks zo’n nacht wil spelen.” Dat Duarte vervolgens elf minuten na zijn invalbeurt weer kon douchen, was het gevolg van een ongelukkig duel. “Wat ik van de artsen heb begrepen, kreeg hij een tik op zijn schouder. Dat gebeurde in het eerste beste duel.”

Fraser mocht Maduka Okoye danken dat zijn ploeg na acht wedstrijden zonder zege weer eens een overwinning boekte. De doelman voorkwam met een uiterste krachtsinspanning een zeker lijkende treffer in de laatste minuut van de blessuretijd. “Het is heerlijk als je keeper hebt die zich op dat moment kan onderscheiden. Dat heeft hij uitstekend gedaan”, was Fraser zijn sluitpost dankbaar. Okoye kreeg afgelopen weekeinde nog de nodige kritiek te verwerken, toen hij er tegen FC Emmen (1-1) niet in slaagde om een strafschop van Michael de Leeuw te stoppen, terwijl de statistieken uitwezen dat De Leeuw een duidelijke voorkeurshoek had.