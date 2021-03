Aad de Mos ziet ‘groot nadeel’ voor Ajax: ‘Dat gaat in de hoofden zitten'

Voor Ajax staat deze week de heenwedstrijd van de achtste finale van de Europa League tegen Young Boys op het programma. De kampioen en koploper van Zwitserland komt donderdag in eerste instantie op bezoek in Amsterdam, waarna een week later de return in Bern op het programma staat. Aad de Mos voorspelt in gesprek met Voetbalzone dat het ‘geen makkie’ gaat worden en denkt dat het kunstgrasveld in het Wankdorf Stadion van Young Boys een ‘groot nadeel’ zal zijn voor Ajax.

De Mos spreekt van een ‘gevaarlijke loting’ voor Ajax. “Waarom?”, vraagt de oefenmeester in ruste, om vervolgens direct zelf antwoord te geven. “Ten eerste hebben ze Bayer Leverkusen uitgeschakeld. Dan moet je kwaliteiten hebben. Ik kan ze nog herinneren van de periode dat Feyenoord tegen ze speelde”, wijst De Mos op de dubbele ontmoeting in de groepsfase van de Europa League van vorig seizoen tussen Feyenoord en Young Boys. De Rotterdammers gingen in Bern met 2-0 onderuit en kwamen in de eigen Kuip niet verder dan een 1-1 gelijkspel.

“Een groot nadeel voor Ajax - daar mag je niet teveel aandacht besteden, maar iedereen gaat het toch benoemen - is het kunstgras, dat kan weleens in de hoofden van de spelers gaan zitten. Je speelt daar op een ondergrond die niet geweldig is. Daar zal je je overheen moeten zetten. Ajax is gewend om op kunstgras te spelen bij bijvoorbeeld Sparta Rotterdam of Heracles Almelo, maar het is niet prettig”, voorspelt De Mos. Toch is de analist te spreken over Ajax.

“Ajax heeft een ingespeeld team, met een middenveld dat heel bepalend is. Blind, Gravenberch, Klaassen, eventueel Álvarez: keuze genoeg om een middenveld op te stellen dat heel sterk is”, geeft De Mos te kennen. “Dat is weleens anders geweest. Ze hebben ook scorend vermogen. Tadic laat in dit soort wedstrijden zien dat hij belangrijk is. Helaas geen Haller, dat is een smetje. Dat gaat een duur vinkje worden, als je de finale niet haalt of niet wint. Het gaat een keer terugkomen dat het een slordigheid van jewelste is geweest.”

“Het zal geen makkie worden. Als ze tegen Tottenham Hotspur of AC Milan spelen, zegt iedereen dat het moeilijk is. Nu wordt er gezegd: ‘Ah joh, makkie’. Ze kunnen veel informatie krijgen door twee DVD’tjes van de wedstrijden van Young Boys tegen Bayer Leverkusen goed te bestuderen”, gaat hij verder. Young Boys schakelde Bayer Leverkusen in de zestiende finale uit door een dubbele zege: 4-3 en 0-2. “Hoe dichter je bij een finale komt, hoe meer de ploegen aan elkaar gewaagd zijn. Je hebt een beetje geluk nodig, want je gaat in je campagne altijd een slechte wedstrijd spelen. Als je die slechte wedstrijden wint, heb je een kans om de finale te halen. Dat is op WK’s, EK’s en in Europese toernooien zo.”

De Mos praat uit ervaring, want hij speelde met KV Mechelen (1988, gewonnen van Ajax) en Anderlecht (1990, verloren van Sampdoria) de finale van de Europa Cup II.”Uit die campagnes kan ik zo een aantal wedstrijden opnoemen waarin wij minder waren dan de tegenstander, maar dat we geluk hadden. Paal, lat, een verschrikkelijk goede keeper met Michel Preud’homme. Dat geluk moet je hebben om een finale te halen, ik durf mijn geld er daarom niet op te zetten.”

“Ajax heeft een jonge ploeg, die in opbouw is. Je kunt niet zeggen dat er heel veel spelers zijn die al veel ervaring hebben in internationale wedstrijden. Uitzonderingen zijn Tadic en Blind, maar de rest is jong. Je weet nooit wat er in de Eredivisie gaat gebeuren, of misschien lopen ze in de beker tegen een zeperd aan. Dat is koffiedik kijken. Mijn gevoel zegt in ieder geval dat Ajax dit seizoen weer in de prijzen gaat vallen”, zo concludeert De Mos.