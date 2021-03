Internazionale deelt gevoelige tik uit aan concurrentie in titelstrijd

Maandag, 8 maart 2021 om 22:40 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:42

Internazionale heeft maandagavond een zwaarbevochten zege geboekt in de Serie A. In het Giuseppe Meazza trad de ploeg van Antonio Conte aan tegen Atalanta, dat in een boeiende tweestrijd met 1-0 verslagen werd. Daarmee doen i Nerazzurri uitstekende zaken op de ranglijst, daar het gat tot AC Milan weer vergroot werd tot zes punten. Juventus, dat een wedstrijd minder afwerkte, volgt op de derde stek met tien punten achterstand op de koploper. Atalanta staat vijfde (49 punten) en vaart in het kielzog van nummer vier AS Roma (50).

Conte gaf op het middenveld verrassend genoeg de voorkeur aan Arturo Vidal boven Christian Eriksen, die de afgelopen weken uitgroeide tot een vaste basiskracht bij Inter. Verder kon Stefan de Vrij rekenen op een plek in het centrale hart van de defensie; bij Atalanta zorgde Marten de Roon voor Nederlandse inbreng, terwijl Sam Lammers na blessureleed terugkeerde op de bank. De geblesseerde Hans Hateboer keek vanuit huis toe hoe beide teams een enerverende eerste helft op de mat legden.

Hoewel de Milanezen voor rust geen enkel schot op doel wisten te produceren, werd de ploeg wel een aantal keer gevaarlijk. Zo kon Berat Djimsiti met een uiterste krachtsinspanning voorkomen dat Romelu Lukaku uithaalde, en kopte sluitpost Marco Sportiello uit paniek een bal van de doellijn als reactie op en gevaarlijk moment van Cristian Romero. Namens de bezoekers was het Duván Zapata die een uitstekende mogelijkheid kreeg om de score te openen, maar Samir Handanovic bracht met een katachtige reactie redding op de kopbal van de spits.

Acht minuten na de pauze werd de ban gebroken, toen het eerste schot op doel van Inter onmiddellijk een doelpunt opleverde. Atalanta slaagde er niet in een hoekschop van de zojuist ingevallen Eriksen uit te verdedigen, waardoor Milan Skriniar het leer voor zijn voeten kreeg en diagonaal kon binnenschieten: 1-0. Een kwartier later kreeg Zapata, die in de zestien een pass van Robin Gosens ontving, een levensgrote kans om de stand gelijk te trekken, maar het schot van de Colombiaan ging enkele centimeters naast. Mario Pasalic deed vijf minuten voor het eindsignaal nog een duit in het zakje; ook hij kreeg de bal echter niet tussen de palen.