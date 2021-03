Parijs lijkt na bekritiseerde miljoenenaankoop tweede topclub te krijgen

Maandag, 8 maart 2021 om 01:30

De invloed van clubeigenaren op het internationale voetbal is het afgelopen decennium flink toegenomen. Haast ieder seizoen duikt ergens in Europa wel een project op, waarmee men vanuit het niets de top hoopt te bestormen. In deze serie licht Voetbalzone clubs met torenhoge ambities uit. Met vandaag aandacht voor Paris FC, het kleine broertje van grootmacht Paris Saint-Germain, dat samen met het koninkrijk van Bahrein binnen drie seizoenen de stap naar de Ligue 1 wil maken.

Door Nick Dierckx

In de jaren zestig zat het voetbal in Parijs in het slop. In een poging om het Parijse voetbal weer naar de top te brengen, werd Paris FC opgericht. Om zo snel mogelijk op het hoogste niveau terecht te komen, fuseerde de club met Stade Saint-Germain, gelegen net buiten Parijs en op dat moment uitkomend op het tweede niveau van Frankrijk. Dit maakte de stap naar het hoogste niveau een stuk makkelijker. Enkele jaren later ging het echter fout binnen de club. De burgemeester van Parijs bleef vallen over het feit dat het nieuwe Paris FC net buiten de hoofdstad was gevestigd. Veel van de leden zagen het echter niet zitten om van stadion te verwisselen met een splitsing tot gevolg. Zij gingen verder als Paris FC en behielden de plek op het hoogste niveau van het Franse voetbal. Het andere deel koos voor de naam Paris Saint-Germain, daalde enkele niveaus af en werd uiteindelijk de club van de burgemeester.

Kleine broertje

Paris FC speelde in deze seizoenen zijn wedstrijden in het Parc des Princes, maar sportief ging het niet goed. Er werd ieder seizoen gevochten tegen degradatie en in 1975 zakte het af naar het tweede niveau. Tegelijkertijd promoveerde PSG naar het hoogste niveau. PSG ging het financieel en sportief voor de wind: het kocht het Parc des Princes over en sindsdien is het de grootste club van Parijs. Paris FC kwam terecht in de schaduw van PSG en het is nooit gelukt om daaruit te treden. Voor veel mensen is het grote Paris Saint-Germain de enige Parijse voetbalclub die ze kennen.

Een fanshop van PSG in de Qatarese hoofdstad Doha. PSG is sinds 2011 in handen van Qatar Sports Investments en is sindsdien uitgegroeid tot de absolute topclub van Frankrijk.

Maar daar moet verandering in komen, als het aan de nieuwe investeerders van Paris FC ligt. In juli 2020 kocht het koninkrijk Bahrein twintig procent van de aandelen. Volgens de Franse krant L’Equipe was met de acquisitie ruim vijf miljoen euro gemoeid. Het spelersbudget van de Parijse club steeg met ruim dertig procent, waarmee het één van de hoogste budgetten van de Ligue 2 waarborgt. In een statement op de website van Paris FC werden de ambities duidelijk omschreven: binnen drie seizoenen moet het kleine broertje van PSG actief zijn op het hoogste niveau van Frankrijk.

Sportwashing

In hetzelfde statement was ook de volgende (vertaalde) zinsnede te lezen: “(...) om het imago en de reputatie van Bahrein te verhogen.” Paris FC moet een uithangbord worden voor Bahrein om toeristen te lokken – eenzelfde effect als dat bij Paris Saint-Germain en Qatar heeft plaatsgevonden. Dat schoot bij veel voetbalfans en sponsoren in het verkeerde keelgat. Volgens hen neigt het teveel naar sportwashing.

Sportwashing is in deze tijd een veelbesproken onderwerp. Het houdt in dat een groep, land of organisatie door middel van sport probeert hun reputatie – die doorgaans negatief is – te verbloemen. Dit gebeurt door bijvoorbeeld een groot internationaal toernooi te organiseren. Bahrein heeft deze techniek eerder gebruikt met het organiseren van verschillende Formule 1-races. In het geval van Bahrein en Paris FC: het koninkrijk investeert in Paris FC om hun slechte reputatie als het gaat om mensenrechten af te dekken.

Een beeld uit de Formule 1-race in Bahrein, eveneens een vorm van sportwashing.

Een handje vol sponsoren en NGO’s schreef ten tijde van de overname een brief aan het Parijse stadsbestuur. Waarom mag een land dat de mensenrechten schendt investeren in een Europese club met als voornaamste doel om toeristen te trekken? De verschillende organisaties wezen erop dat het stadsbestuur een subsidie van 500.000 euro verleent aan Paris FC, dat nu deels in handen is van dit koninkrijk. Het Parijse stadsbestuur besloot naar aanleiding van de ingezonden brief de subsidie nog wel te verlenen, maar tegelijkertijd ‘worden er aanvullende acties ondernomen om het bewustzijn van de mensenrechten te vergroten’. Wel werd Paris FC erop aangestuurd de borden met ‘Explore Bahrein’ te verwijderen rondom het stadion.

Op sportief vlak gaat het goed met Paris FC. Het vorige seizoen – zonder inbreng van de Bahreini – werd afgesloten op een zeventiende plek, met maar twee punten boven een degradatieplaats. Dit seizoen draait de club een stuk beter: de vijfde plaats geeft recht tot het spelen van play-offs om promotie aan het einde van het seizoen. Het budget van de Bahreinse investeerders is voornamelijk gebruikt om goede spelers uit de amateurreeksen te kunnen wegpikken, en met succes.

Paris FC hoopt binnen drie seizoen op het hoogste niveau actief te zijn om zo langzaamaan eenzelfde groei te kunnen realiseren als Paris Saint-Germain. Het zal echter een reuzeklus worden om uit de enorme schaduw van de Parijse wereldploeg te kunnen treden.