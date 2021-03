RB Leipzig grijpt koppositie in Bundesliga; Weghorst schrijft geschiedenis

Zaterdag, 6 maart 2021 om 17:18 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 17:45

RB Leipzig is in ieder geval enkele uren koploper van de Bundesliga. Het team van trainer Julian Nagelsmann was zaterdag met 0-3 te sterk voor SC Freiburg en heeft nu één punt meer dan regerend landskampioen Bayern München, dat in de avonduren in eigen huis tegen Borussia Dortmund speelt: 53 om 52 punten. VfL Wolfsburg leed, ondanks competitietreffer nummer vijftien van Wout Weghorst, bij TSG Hoffenheim de eerste competitienederlaag sinds 3 januari: 2-1, maar blijft derde. Het Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz boekte ten koste van Borussia Mönchengladbach de eerste competitiezege in een maand tijd: 0-1.

SC Freiburg - RB Leipzig 0-3

Veertig minuten lang stond de defensie van Freiburg als een huis en liet men weinig toe. Een onachtzaam moment in de opbouw stond vervolgens aan de basis van de openingstreffer. Baptiste Santamaria werd onder druk gezet door Kevin Kampl, waarna de bal in het strafschopgebied bij Yussuf Poulsen terechtkwam. De aanvaller legde vóór doelman Florian Müller af op Christopher Nkunku: 0-1.

Een hard gelag voor het team van Christian Streich, maar ook aan de 0-2 na dik een uur spelen ging een misstap van Freiburg vooraf. Nicolas Höfler verloor de bal aan Kampl, die een pass op Nkunku gaf. De aanvaller omspeelde Müller en zag dat Alexander Sörloth er beter voorstond: 0-2. Elf minuten voor tijd bepaalde Emil Forsberg met een precies schot in de hoek de einstand: 0-3. Justin Kluivert was de enige veldspeler die op de bank begon en geen speeltijd van Nagelsmann kreeg.

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 0-1

De onderlinge ontmoeting in Leverkusen eindigde eerder dit seizoen in 4-3, maar het weerzien in Borussia Park was beduidend minder spectaculair. Bayer had iets meer overwicht en koos veelal voor aanvallen via links (Demarai Gray) of rechts (Moussa Diaby), al leidde dat niet tot levensgrote kansen voor die Werkself. Bayer-doelman Lennart Grill hoefde in de eerste 45 minuten alleen in actie te komen op een schot van Alassane Pléa en had geluk dat Edmond Tapsoba tijdig een goed schot van Hannes Wolf kon blokkeren.

Na nog geen uur spelen leek de bal op de stip te gaan toen Marcus Thuram door Jeremie Frimpong, die voor het eerst in de basis van Bayer stond, ten val werd gebracht. De VAR constateerde echter buitenspel van Valentin Lazaro. Bayer drong ietwat meer aan, kreeg een goede kans via Nadiem Amiri en sloeg na 77 minuten toe. Na een balverovering van Jonathan Tah was het Diaby die zijn schot gekeerd kan worden door Yann Sommer, maar de rebound was een prooi voor Patrik Schick: 0-1. Door de zege neemt Bayer, waar Timothy Fosu-Mensah en Daley Sinkgraven door blessureleed ontbraken, in ieder geval tijdelijk de vijfde plaats van Borussia Dortmund over.

TSG Hoffenheim - VfL Wolfsburg 2-1

De ploeg van trainer Oliver Glasner, die in de midweekse bekerontmoeting in rouw gedompeld werd door RB Leipzig (2-0 nederlaag), liep ook tegen Hoffenheim al voor het verstrijken van de achtste speelminuut achter de feiten aan. Een voorzet van Pavel Kaderábek werd met de borst aangenomen door Christoph Baumgartner, die in de korte hoek en via de onderkant van de lat snoeihard raak schoot: 1-0. Weghorst, die afgelopen woensdag nog een penalty miste, slaagde er een kwartier later in de stand te nivelleren. Xaver Schlager verstuurde een uitstekende dieptepass, waarna de Nederlandse spits een hoge topsnelheid aantikte, de jagende verdedigers voor bleef en vervolgens koelbloedig afrondde: 1-1. Daarmee is de Nederlander nu de eerste speler in de historie van VfL Wolfsburg die in drie Bundesliga-seizoenen op rij minstens vijftien goals heeft gemaakt.

Enkele minuten na diens treffer kreeg Weghorst een nieuwe kans zijn naam op het scorebord te zetten, maar doelman Oliver Baumann bracht redding op de inzet. Hoffenheim liet zich overigens niet van de leg brengen door de Wolfsburgse aanvalslust, en kwam op slag van rust opnieuw aan de leiding. Kaderábek bediende met een voorzet in het zestienmetergebied Andrej Kramaric, die overtuigend de 2-1 binnenschoot. In het tweede bedrijf kende arbiter Markus Schmidt een strafschop toe aan de thuisploeg na een overtreding van Bote Baku, maar die beslissing werd gerectificeerd door de videoscheidsrechter: geen penalty. Verder probeerde Wolfsburg het tij nog te keren, al werd een tweede treffer niet meer gevonden. Joshua Brenet en Melayro Bogarde bleven negentig minuten op de bank bij de thuisploeg.

Hertha BSC - FC Augsburg 2-1

De ploeg van aanvoerder Jeffrey Gouweleeuw en consorten begon voortvarend aan de ontmoeting in Berlijn, daar de openingstreffer al in de tweede speelminuut gevonden werd. Na een langlopende aanval lukte het André Hahn om de bal voor de voeten te krijgen van Lászlo Bénes, die uit de draai diagonaal binnenschoot: 0-1. Het antwoord van Hertha, dat met Deyovaisio Zeefuik in de basis aan de aftrap stond, liet tot de 62ste minuut op zich wachten. Krzysztof Piatek werd bereikt na een fraaie dieptebal van achteruit en een dito voorzet van Vladimir Darida, waaruit de Poolse spits overtuigend raak kopte: 1-1.

In de slotfase van de wedstrijd kreeg Dodi Lukebakio namens Hertha nog een uitstekende kopkans om de drie punten uit het vuur te slepen, maar zijn poging ging rakelings naast de linkerpaal. De winnende werd even later alsnog gevonden door Lukebakio, die zijn uit een strafschop de 2-1 binnenschoot. Een overtreding van Mads Pedersen deed arbiter Florian Badstübner beslissen een penalty toe te kennen.

Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart 1-1

De eerste helft in de Commerzbank-Arena was voor de neutrale kijker geen lust voor het oog, daar er geen grote mogelijkheden gecreëerd werden. Na de pauze veranderde het spelbeeld en na een klein uur spelen leek het duel opengebroken te worden door Filip Kostic. Een buitenspelmoment ging echter aan het doelpunt vooraf, waardoor scheidsrechter Robert Schröder, na het bekijken van de videobeelden, de treffer afkeurde. Even later viel aan de andere kant wel de openingstreffer, toen Sasa Kalajdzic uit een voorzet van Marc-Oliver Kempf afrondde: 0-1. Eintracht, dat aantrad zonder Jetro Willems, wist de rug nog wel te rechten, toen Kostic twintig minuten voor het eindsignaal de 1-1 eindstand op het scorebord zette.