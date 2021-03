Reeks van 38-jarige Atiba Hutchinson voor Besiktas duurt voort

Dinsdag, 2 maart 2021 om 19:27 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 19:57

Besiktas en Galatasaray geven elkaar geen duimbreed toe in de Süper Lig. Het team van trainer Sergen Yalçin was dinsdagavond met 0-1 te sterk voor Yeni Malatyaspor. De doorslaggevende treffer in Malatya kwam op naam van voormalig PSV’er Atiba Hutchinson, die op 38-jarige leeftijd nog altijd een belangrijke kracht voor Kara Kartallar is. In elk van de vier competitieduels waarin de veteraan dit seizoen trefzeker was, stapte de topclub uit Istanbul als winnaar van het veld.

Hutchinson tekende na bijna een uur spelen voor de winnende treffer. Hij kreeg de bal dankzij Vincent Aboubakar perfect mee in het strafschopgebied en schoot de bal op het juiste moment van dichtbij hoog achter doelman Ertaç Özbir: 0-1. Beide teams claimden een strafschop gedurende de wedstrijd, maar scheidsrechter Halis Özkahya noch de VAR zag een penalty in valpartijen van Stephen Mallan (na een duel met Josef) en, na een toch wel duidelijke overtreding van Wallace, Georges-Kevin N'Koudou.

Doelman Ertac Özbir speelt FIFA in real life... en het loopt níet goed af. ?? Geplaatst door voetbalzone op Dinsdag 2 maart 2021

Voor Yalçin is het de eerste keer in zijn trainersloopbaan dat hij zeven uitwedstrijden op rij in de Süper Lig ongeslagen blijft. Dankzij de vierde zege op rij komt Besiktas op gelijke hoogte met stadsgenoot Galatasaray, dat liefst acht opeenvolgende overwinningen heeft geboekt: 57 punten uit 26 duels. Fenerbahçe volgt op drie punten. Besiktas speelt zaterdag in eigen huis tegen Gaziantep, terwijl Galatasaray woensdagavond uit bij hekkensluiter Ankaragücü speelt en Fenerbahçe een dag later thuis tegen Antalyaspor in actie komt.