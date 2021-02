Koeman zorgt voor verrassingen in topduel met Sevilla

Zaterdag, 27 februari 2021 om 15:03 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 15:07

Ronald Koeman laat Antoine Griezmann zaterdag buiten de basiself van Barcelona tegen Sevilla. De trainer van de Spaanse topclub lijkt te gaan kiezen voor een 3-5-2 opstelling met drie centrale verdedigers, en daarnaast Sergiño Dest en Jordi Alba als aanvallende vleugelspelers. Het duel in het Ramón Sánchez Pizjuan gaat om 16.15 uur van start.

Koeman kiest voor drie centrale verdedigers: Óscar Mingueza, Gerard Piqué en Clément Lenglet. Daarnaast maken ook Dest en Alba deel uit van de basiself. Op het middenveld geen verrassingen: Frenkie de Jong, Sergio Busquets en Pedri. Koeman kan niet beschikken over de geblesseerde Miralem Pjanic, die met klachten aan de rechterenkel kampt, en de al langer geblesseerden Philippe Coutinho, Sergi Roberto en Ansu Fati. In de aanval staan Lionel Messi en Ousmane Dembélé.

De hoop van Koeman is mede gevestigd op een glorieus optreden van Messi, daar Sevilla de meest favoriete tegenstander van de Argentijn is: 37 doelpunten en 16 assists in 41 duels in alle competities. De topscorer van LaLiga, achttien goals, is bovendien al zeven speeldagen op rij goed voor minimaal één doelpunt. Niet onbelangrijk: Messi kwam in elk van zijn laatste drie wedstrijden tegen Sevilla niet tot scoren én Jules Koundé speelde in elk van deze duels.

Barcelona heeft momenteel twee punten meer dan Sevilla (50 om 48), dat wel een duel minder in de benen heeft: 23 om 24. De eerste vier teams op de ranglijst plaatsen zich aan het einde van de rit voor de groepsfase van de Champions League. De voorsprong van de Andalusiërs op nummer vijf Real Sociedad bedraagt zeven punten en ook nog eens met een wedstrijd minder. Komende woensdag staan Barcelona en Sevilla opnieuw tegenover elkaar in het kader van de tweede halve finale in de Copa del Rey. Dan verdedigt het team van Julen Lopetegui in het Camp Nou de 2-0 zege uit het heenduel.

Opstelling Sevilla: Bono; Navas, Koundé, Diego Carlos, Escudero; Fernando, Jordán, Rakitic; El Haddadi, Papu Gómez en De Jong.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Dest, Mingueza, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Messi en Dembélé.