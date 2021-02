Ten Hag uit zorgen in aanloop naar PSV: ‘Vraagteken achter zijn naam’

Vrijdag, 26 februari 2021 om 17:46 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:08

Erik ten Hag is redelijk tevreden over de loting voor de achtste finale in de Europa League. In het Zwitserse Nyon werd vrijdag namelijk bepaald dat Ajax het op 11 en 18 maart gaat opnemen tegen Young Boys, en niet tegen bijvoorbeeld een titelfavoriet als AC Milan of Manchester United. Ten Hag vindt het echter te ver gaan om te spreken van een gunstige loting voor Ajax, zeker gezien de recente prestaties van de Zwitserse opponent op het Europese toneel.

"De loting geeft perspectief, maar als jij Bayer Leverkusen uitschakelt, zonder je spits (Jean-Pierre Nsamé, red.), dan moet je een goed team hebben", tempert Ten Hag vrijdag de hooggespannen verwachtingen in Amsterdam en omstreken in een interview met Ajax TV. "Ze staan soeverein bovenaan in de Zwitserse competitie, met een grote voorsprong op de nummer twee (achttien punten op FC Basel, red.) dus het zal een heel sterk team zijn. Het biedt perspectief, maar tegen de grotere ploegen die jij nu opnoemt (onder meer AC Milan en Manchester United, red.) hadden we ook perspectief gehad", verwijst de coach van de enige overgebleven Nederlandse Europa League-deelnemer naar enkele van de overgebleven topploegen in het Europese toernooi.

Ten Hag heeft het Europa League-avontuur voor nu op een laag pitje gezet, want zondag volgt de topper tegen PSV in Eindhoven. "We verheugen ons er ontzettend op", vervolgt de Ajax-coach zijn relaas tegenover het clubkanaal. "Dat is natuurlijk een ongelooflijke clash. En ook daar zullen we weer klaar voor moeten zijn. Het volgt elkaar snel op en wij houden daar ook van. De technische staf houdt ervan, maar vooral de spelers. Ze zijn zich nu aan het klaarmaken en we zullen die strijd aan moeten gaan." Ten Hag geeft vervolgens zijn mening over de voorsprong van zes punten op PSV, een gat dat zondag met een zege in Eindhoven oploopt tot negen punten.

Erik ten Hag: 'Loting biedt perspectief, duel met PSV wordt fascinerend'

"Wij kijken van wedstrijd tot wedstrijd", waakt Ten Hag voor al teveel optimisme bij Ajax in de titelstrijd met PSV. "Wij moeten kwaliteit brengen. Die wedstrijd zo benaderen dat we van PSV willen winnen. Ik hou me niet bezig met de titelrace in die zin, want ik heb al vaker gezegd dat je in februari geen titels wint. We verheugen ons er ontzettend op, omdat het een tegenstander is die ons uitdaagt. Het is een geweldig goede tegenstander. We hebben twee keer tegen PSV gespeeld en het waren twee keer fascinerende wedstrijden en ik weet zeker dat die derde net zo wordt", kijkt Ten Hag reikhalzend uit naar de Eredivisie-topper van zondagmiddag in het Philips Stadion.

Ten Hag geeft voorts een update over de blessuregevallen bij Ajax. "Noussair Mazraoui is zeker niet beschikbaar", zet de Ajax-coach alvast een streep door de naam van de rechtsback. "En Nicolás Tagliafico zullen we moeten afwachten. En helaas staat ook achter Daley Blind een vraagteken. Die is met klachten uit de wedstrijd (tegen Lille OSC, red.) gekomen. Als die er niet bij kunnen zijn, zullen we dat moeten opvangen. Daar hebben we ook een grote selectie voor. En wij laten zien dat deze selectie dat goed kan", aldus Ten Hag, die weinig waarde hecht aan het feit dat Ajax elf keer op rij heeft weten te winnen in alle competities.

"Het is vooral belangrijk dat je van wedstrijd tot wedstrijd verbetert, dat moet de mentaliteit zijn", geeft Ten Hag mee aan zijn spelers. "En die brengen we al een tijdje aan de dag, dat moet je dus continueren." Dat er tegen Lille op een gegeven moment maar liefst vier tieners (Devyne Rensch, Jurriën Timber, Ryan Gravenberch en Brian Brobbey), op het veld stonden, maakt Ten Hag vooral trots. "Het laat zien dat het systeem en de filosofie goed is. Dat spelers van de academie via Jong Ajax een ontwikkeling doormaken bij het eerste elftal. En zo de neus aan het venster stoten en zich echt laten gelden. Daar ben ik heel blij mee en dat biedt heel veel tevredenheid. Alleen: tevredenheid leidt tot luiheid, dat is ook waar die spelers voor moeten waken. Die moeten ook in dezelfde modus blijven van beter worden. Iedere dag, want goed is niet goed genoeg", zo besluit Ten Hag zijn uitleg.