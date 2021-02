Polter slaat terug naar voormalig werkgever: ‘Ben neergezet als een geldwolf’

Vrijdag, 26 februari 2021 om 16:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:09

Sebastian Polter schoot 1. FC Union Berlin vorig seizoen hoogstpersoonlijk naar de overwinning in de stadsderby tegen Hertha BSC (1-0 winst), maar de aanvaller werd niet door iedereen geliefd bij zijn voormalig werkgever. De spits van Fortuna Sittard weigerde mee te werken aan een loonoffer als gevolg van de coronapandemie. Daarmee was hij de enige speler in de selectie van de Berlijnse promovendus, wat hem bepaald niet in dank werd afgenomen.

De derby ontbrandde toen Polter Union Berlin drie minuten voor tijd vanaf de strafschopstip op voorsprong zette. Het bleek het enige doelpunt van de wedstrijd, waarna de lange Duitser voor even op handen werd gedragen. Na afloop van het duel werd vanuit het vak met de meegereisde Hertha-supporters vuurwerk in de richting van de thuissupporters geschoten. “Mijn vriendin en mijn twee kinderen waren ook bij de wedstrijd”, vertelt Polter in een uitgebreid interview met Voetbal International. “Eén vuurpijl sloeg nog geen vijf meter naast hen in. Ze hadden de schrik van hun leven.”

Voor Polter liep het afscheid van Union Berlin medio 2020 niet zoals gepland. De Duitser eiste dat er contractuele aanpassingen zouden komen tegenover een loonoffer. Dat gebeurde niet, waarna Polter als enige selectiespeler niet besloot in te stemmen met het inleveren van zijn salaris. “Ik heb ervoor getekend dat ik me niet negatief zal uitlaten over Union. Maar ik kan wél zeggen dat de club deze situatie met mij anders had moeten aanpakken. Ik ben neergezet als iemand die ik niet bén. Een egoïst, een geldwolf. En ik ben juist een heel sociale en zorgzame jongen.”

Het ging Polter niet om het geld, gaf hij meerdere keren aan. "Ik zei gelijk, en ben daarna blijven herhalen, dat ik het geen probleem vond salaris in te leveren, dat ik net zoveel wilde afstaan als de rest. Maar bij de manier waarop de club het aanpakte, plaatste ik vraagtekens. Ik vond dat daar bepaalde contractuele aanpassingen tegenover moesten staan. Het werd een principekwestie. Een groep ploeggenoten had dezelfde mening als ik, maar uiteindelijk kwam ik alleen te staan."

En dus besloot Polter zijn heil elders te zoeken. De 29-jarige aanvaller kwam in contact met toenmalig trainer Kevin Hofland, die hem wist te overtuigen om naar Fortuna te komen. “Een club en een competitie boeien mij niet zoveel, ik wil voelen dat een coach mij wil”, aldus Polter. “En dat gevoel gaf Kevin me direct. Hij schetste ook een duidelijk beeld van de plannen van Fortuna en mijn rol in het geheel. Ik besloot niet langer te wachten, geen andere gesprekken meer aan te gaan en mijn gevoel te volgen naar Sittard. Daar heb ik geen spijt van gekregen.” Mede dankzij de 8 doelpunten van Polter in 21 competitieduels is Fortuna opgeklommen naar de fraaie negende plaats in de Eredivisie. Zondag gaat de ploeg van trainer Sjors Ultee op bezoek bij FC Groningen.